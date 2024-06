Orjinal ismiyle The Messenger: The Story of Joan of Arc adlı bu film Türkemize Elçi olarak çevrilmişti. Film, bizlerin daha çok Jan Dark olarak bildiğimiz dünya tarihinin en meşhur askerlerinden Joan of Arc'ın kahramanca ama acımasız geçen hayat hikayesini konu ediniyor .