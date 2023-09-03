Her türlü güzelliklerin zihnimdeki dansı benim eserlerimi ben yapıyor

Bu haftaki konuğumuz resim ve heykel sanatçısı Ayşe Gürdeniz Narin. Röportaja geçmeden önce Narin’in yaşam öyküsü kısaca bir göz atalım:

‘1958 İstanbul doğumlu sanatçı, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi, Amerikan Dersanesi, LLC iç mimari bölümünü takiben, Zerrin Ayrıkaya Resim Atölyesi, Artı Mezat Sanat Tarihi seminerleri, Günal Salt Atölyesi, Yusuf Taktak, Mustafa Sekban atölyelerine devam etmiş oradan Cenkhan B. Beylerbeyi Atölyesine gitti.

2004 yılı itibariyle Senan B. Atölyesinde ilk kez heykele başlamış daha sonra Bayram Candan ve Yunus Tokuş’la çalıştı.’

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Yeniçağ: Resim yapma nedeniniz aileden gelen telkinler mi, içinizdeki sanat dürtüsü mü, okuldaki eğitim mi?

Gürdeniz Narin: Resim yapma nedenim sanırım içten gelen bir arzu ve çekim. İlkokula başlamadan devamlı elimde kalem kağıt ve boyalar hatırlıyorum. Anneannem, teyzem ve dayım da sanat ve estetiği çok önemsiyorlardı ve hepsi yetenekliydi. Bu galiba biraz da soya çekim olsa gerek. Aslında ciddi olarak 37 yaşında ders almaya başladım. 46 yaşına kadar ara vermeden devam ederken heykel maceram başladı. Son 20 senedir de heykelle devam etmekteyim.

Yeniçağ: Daha sonra heykel yaptınız ve yaklaşık yirmi seneden bu yana heykelle haşır neşirsiniz. Sanat dalları olarak ikisinin de aynı ciddiyeti talep ettiği kesindir. Farklar hangi noktalarda peki?

Gürdeniz Narin: Tabii ki aralarında fark var. Ama 2 dal da birbirinin olmazsa olmazı, heykel 3 boyutlu olduğu için her açıdan ölçü ve ahengi doğru yakalamak gerekli.

Yeniçağ: Resim ve heykellerinizi yaparken model veya objeler mi kullanıyorsunuz yoksa duygu ve düşüncelerinizi önce eskizlere yansıttıktan sonra mı eserlerinize aktarıyorsunuz?

Gürdeniz Narin: Genellikle eskiz çizmem zira oturduğumda hayalimde canlandırarak yol alıyorum, akış esnasında yol beni nereye götürürse oraya gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama benim için olay hayal etmekle başlıyor. Özünde tabii ki her heykelin bir hikâyesi kendiliğinden oluşuyor. Yaratırken sanki başka bir aleme savruluyorum. Genelde çok hızlı bir konsantrasyonla modelin kabası çıkıyor. Sonrasında detaylandırmak oldukça vakit alıyor. İlk şekil vermek benim için heyecan verici ve çok keyifli.

Yeniçağ: Türk resim ve heykel sanatında kendinizi ait hissettiğiniz bir ekol var mıdır? Varsa okurlarımızla paylaşmanız mümkün mü?

Gürdeniz Narin: Türk heykel ve resminde özel olarak takip ettiğim bir ekol var dersem, gerçek olmaz. Ama ressam olarak Rönesans dönemindeki ustalar daha sonrasında Ayvazovski, Zonaro, empresyonistler, Rodin. Günümüzde Lorenzo Quinn ve gördüğüm sevdiğim her türlü güzelliklerden etkilenmem ve tüm bunların zihnimdeki dansı benim eserlerimi ben yapıyor. Bence zaten eserler bakıldığında kendi çizgisini taşıyorsa özgün olabilir. İçinde sanat barındıran her eser benim şuuraltıma kendiliğinden akıyor gibi.

Yeniçağ: Eserlerinizi sanatseverlerle hangi kanallardan buluşturmayı yeğliyorsunuz? Koleksiyoncularla doğrudan temasla mı, müzadeyeler üzerinden mi yoksa sergiler aracılığıyla mı?

Gürdeniz Narin: Genellikle galerilerde sergi ve arada fuarlar kanalı ile çalıştım fakat son zamanlarda atölye ziyaretçilerimle de buluşmaya başladım.

Yeniçağ: Türkiye’de resim eserlerine olan ilgiden memnun musunuz? Para sahipleri sanat eserlerine yeteri ilgiyi göstererek alıyorlar mı? Sanat eserlerinin daha fazla insanla buluşması ve koleksiyoncuların sayısının artması için neler yapılmalı?

Gürdeniz Narin: Ben Türkiye’de gençlerin her şeye hevesli olduğunu hissediyorum. Ne var ki sanat ülkede aynen bilim gibi arka planda tutulmuştur. Kimseyi suçlamak istemem ama sanat, spor, sosyal ilişkiler ve bilhassa tarih bilgisi okullarda millî politika olmalı çocuklara küçükken doğru bakış açıları kazandırılmalıdır. Güzeli ve iyiyi takip eden toplumlar mutlu olmayı becerebilir. Ahlak zaten beraberinde gelir diye düşünüyorum. Ben şu an sanat piyasasını biraz kaotik ve belli bir zümrede görüyorum.

Yeniçağ: Yakın ve orta vade için herhangi kişisel veya karma sergi planlarınız var mı?

Gürdeniz Narin: Henüz plan aşamasında tam karar veremedim zira gerçekten dünyanın da belirsizlik dönemi ama bu sene heykelde 20. senem olduğu için gönlüm solo bir sergiden yana. Yer ve zaman belli olduğunda zevkle paylaşacağım. Teşekürlerimle tüm sanatseverlere iyilikler diliyorum.

Yeniçağ: Biz teşekkür ederiz.