Konfeksiyon sektörünün gelişmesiyle terzilik mesleğinde radikal bir değişim oldu.

Kırk yıllık anlı şanlı terziler bile mahalle aralarında kiraladıkları küçücük dükkânlara sığındılar ve camlarına astıkları “Her türlü tadilat yapılır” duyurularıyla müşteri beklemeye başladılar.

Büyüyen göbekleri nedeniyle pantolonlarına sığamayanlara cüzi bir ücret karşılığı “genişletme” hizmeti veriyorlar örneğin.

Bluzunun yakasını değiştirmek isteyen, montunun boyunu uzun bulan, eteğinin fermuarı bozulan da eski terzi yeni tadilatçı esnafın müşteri profili içinde yer alıyor.

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Tadilat sadece konfeksiyon kurbanı terzilerin sarıldıkları bir uğraş değil ne yazık ki.

Devletin hemen her kurumunda tadilat adeta bir alışkanlık haline geldi.

İşte yürürlükteki Anayasa defalarca tadilata uğradı ama yetmemiş olmalı ki yeni bir tadilat gündemde.

İnfaz sistemi de sık sık değiştirilir. Son günlerde terörle mücadele denilerek bir tadilat daha yapılması tartışılıyor.

İmar Kanunu’nda tadilat yapmaya da doyulamıyor bir türlü.

Trafik Kanunu’nda kaç tadilat yapıldığını işin uzmanları bile zor bilir herhalde.

Tarım Kanunu’nda aynı şey…

Çevre Kanunu’nda aynı şey…

Vergi Kanunlarında aynı şey…

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Üstümüze şöyle dört dörtlük uyacak, argo deyimle cuk oturacak bir sistemi ne zaman bulacak, anlı şanlı kurumları tadilat terzilerine benzemekten ne zaman kurtaracağız dersiniz?

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BELEDİYEYE KOCAMAN BİR ALKIŞ

Yanlış anlaşılmasın, bizimkilerden biri değil alkışladığım, İtalya’nın Milano kentinin belediyesi.

Bu belediye 1 Ocak 2025’ten geçerli olmak üzere şu kararı aldı:

“Sokaklarda diğer insanlardan ancak 10 metre uzaklıkta sigara içilebilecek.

Aksine davrananlara 40 avro ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacak.”

Kentlerimizin dar kaldırımlarında önünde yürüyen, arkasından gelen, yanından geçenlerin içtikleri sigaralar nedeniyle sık sık duman altı olanlara, yine kalabalık otobüs duraklarında sigara içenler yüzünden öksürük krizleri geçirenlere defalarca tanıklık etmiş biri olarak söz konusu kararı fevkalade önemli buluyor, bizim merkezi ve yerel yönetimlerin de buna benzer bir kararı vakit geçirmeden hayata geçirmeleri gerektiğine inanıyorum.

Kocaman alkışımı o zaman onlar da hak eder.