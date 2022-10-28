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Sizin toplumsal baskınız hangisi?

Her yaş grubundaki kişi hangi cinsiyetten olursa olsun sosyal çevresindeki baskıyı hisseder. Peki, bundan nasıl kurtulunur?. İşte uzman görüşü ve ayrıntılar.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:45
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Her yaştan insan bunu yaşıyor

Sizin toplumsal baskınız hangisi?
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Toplumun genel olarak benimsendiği davranışların yine toplumca kişi bazına indirgendiğinde sorunlar ortaya çıkar. Sosyal çevresindeki insanlarla aynı düşünceleri paylaşmayan, farklı yaklaşımları bulunan kişiler baskıya maruz kalır. Sözgelimi, “Neden işsizsin, neden kadın arkadaşın ya da erkek arkadaşın yok, neden üzerine yeni giysi almıyorsun” diye sorular kişide askı yaratır. Bu gibi sorular çoğaltılabilir.
Peki, bu durumlarda ne yapılmalı?. Konunun uzmanı Uzman Klinik Psikolog Dr. Fahriye Nuşin Akbaş bilgi verdi. Akbaş, şunları söyledi:

"Ekonomik zorluklar ruh sağlığını doğrudan etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını yaparken ruhsal ve sosyal durumları da tanıma dahil ediyor. Sosyal ve ruhsal refah açısından bireyin çevresel faktörlerinin etkisi çok büyük. Çevresel faktörler arasında temel hizmetlere erişimde güçlük/yetersizlik, ayrımcılık, adaletsizlik, cinsiyetler açısından eşitsiz uygulamalar, savaş veya afete maruz kalma olarak belirtiliyor."

SOSYAL ÇEVRE HAYATI DİREKT ETKİLER

Dr. Fahriye Nuşin Akbaş, toplumsal baskıyı üzerinde hisseden her kişinin hayatını sosyal ve toplumsal doğrulara göre düzenlediğini dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Bireyin kendisi ve çevresiyle uyumlu bir denge yakalayabilmesi sağlıklı genetik faktörler ile beraber ruh sağlığının da iyi olması gerekir. İnsanlar yaşamları boyuna birçok zorlukla karşı karşıya kalır. Kuşkusuz kişinin sosyal çevresi hayatını doğrudan etkiler. Bu nedene dayanarak kişi davranışlarını bulunduğu toplumun sosyal kültürel değerlerine göre düzenlemeye çalışır. Kişiyi etkileyen toplumsal kaynaklı streslere bakıldığı zaman savaş, işsizlik, azınlık ayrımları, cinsiyetler arası eşitsizlik, hızlı toplumsal değişmeler, göç, ağır düzeyde toplumsal bunalımlar, sosyal ve ekonomik yoksunluklar ve buna benzer faktörlerin etkili olduğu söylenebilir."

HAYATI YÖNETEBİLME KARARLIĞINI GÖSTERMEK…

Her insanın ruh sağlığını korumak için güvenli ve rahat koşullara sahip bir ortamda bulunması gerektiğini söyleyen Dr. Akbaş, kişinin kendi hayatını kontrol altında tutması gerektiğini belirtiyor.

"Ruh sağlığı kişisel, sosyal ve çevresel olarak üç grupta kümelenebilir. Kişinin sağlıklı toplumlar ve gelişimin sürdürülmesine katkı sağlaması gerekir. Güvenli bir ortam barınma, çalışma koşulları olumlu eğitim deneyimleri istihdam ve destekleyici politik ruh sağlığını korumak için şart. Ayrıca kişinin kendi hayatını kontrol altında tutması da gerekir. Her bireyin katılımcılık, farklılıklara hoşgörülü olma ve karşılıklı sorumluluk gibi becerilerle sosyal dünyaya dahil olması önemlidir.. Her bireyin duygusal ve düşüncelerle baş edebilme, hayatını yönetebilme ve duygusal dayanıklılık yetilerine sahip olması gerekir."

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