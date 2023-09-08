Her yediğimizde onlar var

Yediğimiz yemeklerde vücudumuza giren 3 temel besin değeri var:

Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Her besin öğesinin vücudumuzdaki etkileri ise farklı.

Karbonhidratlar birinci vücut yakıtımızr.

Proteinler öncelikli olarak kas iskelet sistemimizi korumakla beraber hücrelerin gelişmesini sağlıyor.

Yağlar ise vücudumuzun hormonal sistemini düzenliyor.

Aldığımız tüm makro besinlerin kendine özel bir görevi olmakla birlikte tüm bu besinlerin ne kadar alınması gerektiği de kişiden kişiye değişik oluyor.

Alacağınız makroları hesaplamadan önce bu makroların (karbonhidrat, protein, yağ) 1 gramının kaç kalori yaptığını bilmemiz gerekiyor.



Protein 1 gramı: 4 kalori

Yağ 1 gramı: 4 kalori

Karbonhidrat 1 gramı: 4 kalori



Tüm makroların kalorilerini bilirsek kilo verip formda kalmak kolaylaşıyor.



BAZAL METABOLİZMA HIZI (BMH) NEDİR?



Bazal metabolizma hızı, kişinin vücudunun temel yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu minimum kalori miktarına karşılık gelir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazal metabolizma ve dinlenme metabolizması sıklıkla karıştırılmaktadır.

Genel olarak sağlıklı bir vücut için protein ve yağın makro yüzdeleri sabit aralıklarda.

Protein: yüzde 20-25 arası

Yağ: yüzde 30-35 arası

İş karbonhidratları hesaplamaya gelince besin yüzdemizi beslenme planımızdaki hedeflerimize göre ayarlamamız gerekiyor



işte 70 kilo ve 2000 kalori BMH’ye sahip biri için örnek makro hesaplaması şöyle:



2000x0,20 (protein yüzde 20) = 400 kalori protein

2000x0,30 (yağ yüzde 30) = 600 kalori yağ

2000 x 0,50 (karbonhidrat yüzde 50) = 1000 kalori karbonhidrat



Kilo alamayan ya da kilo veremeyen kişilerin önemsemediği en önemli adım makro hesabı yapmamak. Bu konuya önem verenler kilo vermek ya da kilo almakta hiç zorluk çekmiyor.