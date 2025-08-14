Her yeni doğan bebek için fidan kampanyası başlatılsın!

TOKAT / FATİH KARAMAN

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, şehrimizin doğasını korumak ve gelecek nesillere yeşil bir Tokat bırakmak amacıyla önemli bir öneriyi gündeme taşıdı.

Başkan Er yaptığı yazılı açıklamada, “Hepimizin ortak amacı, Tokat’ımızı daha yeşil, daha yaşanabilir ve gelecek nesiller için daha güzel bir şehir hâline getirmektir.

İYİ Parti olarak, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyemize önerimiz şudur: Her yeni doğan bebek için bir fidan dikilsin ve bu fidan, ailenin bizzat kendisi tarafından dikilsin. Böylece aileler, çocuklarıyla birlikte doğayla doğrudan temas kuracak, hem çocuklarına hem de çevreye kalıcı bir bağ bırakacaktır.

Bu kampanya kapsamında, Tokat’ta belirli bir alan tahsis edilecek ve aileler kendi fidanlarını dikebilecekler. Dikilen her fidan, yeni doğan her çocuğumuzun simgesi olacak ve büyüyen fidanlarla birlikte çocuklarımızın da hayatları boyunca doğayla olan bağları güçlenecek.

Bu proje sadece çevre bilincini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda ailelerimiz için unutulmaz bir deneyim, çocuklarımız için de yeşil bir miras oluşturacak. Her dikilen fidan, gelecek nesillerimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesi olacak.

Değerli hemşehrilerim, gelin Tokat’ımızın geleceğini birlikte yeşillendirelim, her çocuğumuzun yanında bir fidanın büyümesine tanıklık edelim ve şehrimizi gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir hâle getirelim’’ dedi.