“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi törende, yine sloganlar atıldı. Anıtkabir avlusundaki birkaç kişi, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” tezahüratı yaptı.

ADD’DEN SUÇ DUYURUSU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Anıtkabir’de düzenlenen daha önceki resmi törenlerde de gerçekleşen görüntüler üzerine suç duyurusunda bulundu.

ADD’den yapılan açıklamada, slogan atan kişilerin ‘orada bulunmasının yasa ve yönetmeliklere göre olanaksız olduğu’ belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü sağlayan Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk Ulusu’nun değişmez önderi Büyük Atatürk’ü milletçe minnet, şükran ve özlemle andığımız 10 Kasım 2022 tarihinde Anıtkabir’deki resmî Devlet Töreni’nde orada bulunması yasa ve yönetmeliklere göre olanaksız olan bir grubun, yaptıkları yakışıksız ve yasalarımıza aykırı tezahürat ile hem Atatürk’ün, hem de aziz şehit ve gazilerimizin hatıralarına saygısızlık etmeleri yanında milyonlarca yurttaşımızı da derinden yaraladıkları gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, Bağımsız Yargımızın gereğini yapacağı inancıyla kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

DAHA ÖNCE DE RESMİ TÖRENLERDE SLOGAN ATILMIŞTI

30 Ağustos 2022’de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atmıştı.

29 Ekim 2019’da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı duyulmuştu. Yine, 10 Kasım 2019’da da “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı yapılmıştı.

“KABİR ADABI BİLMEYEN HOLİGANLARI KİM DOLDURUYOR?”

30 Ağustos 2020’deki Zafer Bayramı töreninde de Anıtkabir’de slogan atılmıştı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabında; “Atamızın kabrine, kabir adabı bilmeyen holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Yapılan ayıbı ve densizliği kınıyorum" tepkisini göstermişti.

HULUSİ AKAR, “YÖNERGEYE UYGUN” YANITINI VERMİŞTİ

10 Kasım 2019’da, resmi törenler sırasındaki “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı TBMM gündemine de taşınmış. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Emir, Akar’a; “Devlet töreninin düzenlendiği esnada, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ şeklinde slogan atan kişiler kimlerdir? Bu kişiler ziyaretçi yasağı olmasına rağmen Anıtkabir’e nasıl girmiştir; girişleri kimin onayıyla gerçekleşmiştir? Yas ve saygı mekânı olması gereken Anıtkabir’de böylesine bir eylemin kabul edilebilir olmadığı gerçeği ışığında; Bakanlığınızca olayın soruşturulması ve kamuoyuna bir açıklaması yapılması düşünülmekte midir?” sorularını yöneltmişti.

Akar, 12 Kasım 2019’da verilen soru önergesine 31 Ocak 2020’de yanıt vermişti. Akar yanıtında; “Anıtkabir’de ulusal ve resmi bayram günlerinde icra edilen devlet törenleri ve ziyaretlerle ilgili usul ve esaslar Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi’nde düzenlenmiştir. 10 Kasım 2019 tarihindeki Atatürk’ü Anma Günü kapsamındaki faaliyetler daha önceki yıllarda olduğu gibi anılan Yönerge’ye uygun olarak icra edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.