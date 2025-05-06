Her yerde aranıyordu! Toprağa gömülü halde bulundu

Kaynak: İHA
Her yerde aranıyordu! Toprağa gömülü halde bulundu

Konya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Konya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, boş arazide terk edilmiş aracının yakınlarında toprağa gömülü halde bulundu.

Olay, Ilgın ilçesi Yolazlar Akdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'dan 2 gündür haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrası Kara'nın kullandığı 42 RM 243 plakalı otomobil, ilçe yakınlarındaki Yolazlar Akdağ mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri otomobil çevresinde yaptığı çalışmada, kayıp gencin cesedine toprağa gömülü halde ulaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Emin Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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