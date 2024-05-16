Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor

Menengiç kahvesinin ayrı, burcunun ayrı bir şifa deposu olduğunu aktaran bitki uzmanı Havva Çiftçier, “Menengiç burcunu Tokat’ta kimse bilmez. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanımız doğal şifa olduğunu bilmiyor. Menengicin ufak burçlarını topluyoruz. Kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz. Kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler, bağırsakları çalıştırır, antioksidandır. Her bahar mayıs ayında burçlarını topluyoruz. Ağustostan sonra da küçük tombul şekilde meyveleri oluşur. Kırmızı ve siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır.