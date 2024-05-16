Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor

Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor
Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, her yerde kahve olarak tüketilen menengiç burcunu kavurarak konservelere koyuyor. Bitki uzmanı Çiftçier, bitkinin çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını ifade etti.
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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 1

Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfederek kendine has bir yöntem buldu.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 2

Çiftçier, menengiç ağacının kahvesinin kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu söylerken, bitkinin taze sürgünlerinin de çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını ifade etti.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 3

Adana ve Hatay’da sıklıkla görülen menengiç ağacı, Tokat’ta da yetişiyor.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 4

Tokatlı bitki uzmanı Havva Çiftçier, menengicin hem meyvesini hem de "burç" denilen taze sürgünlerini tek tek topluyor.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 5

Çiftçier, bitkinin idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere egzama ve romatizmal hastalıklara da iyi geldiğini belirterek, menengiç burcunun kavrularak konservelere konulduğunu söyledi.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 6

Menengiç kahvesinin ayrı, burcunun ayrı bir şifa deposu olduğunu aktaran bitki uzmanı Havva Çiftçier, “Menengiç burcunu Tokat’ta kimse bilmez. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanımız doğal şifa olduğunu bilmiyor. Menengicin ufak burçlarını topluyoruz. Kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz. Kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler, bağırsakları çalıştırır, antioksidandır. Her bahar mayıs ayında burçlarını topluyoruz. Ağustostan sonra da küçük tombul şekilde meyveleri oluşur. Kırmızı ve siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır.

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Her yerde kahve olarak tüketilirken o konservesini yapıyor. Birçok hastalığa iyi geliyor 7

Araştırmalarımız neticesinde kahvesinin kolon kanserine iyi geldiğini öğrendik. Menengiç burcu da idrar yolu enfeksiyonlarına, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Bunun kavanozlara haşlayıp turşusunu kurarlar. Veya da kavurup koyarlar. Aç bitir şeklinde tüketilir. İster yoğurtlu, ister de yumurtalı yenebilir. Her şeye faydası vardır” diye konuştu.

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