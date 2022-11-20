Türkiye'de her yıl 100 bin evli çift bunu yapıyor

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Genel Koordinatörü Prof. Dr. Timur Gürgan, "Şu anda Türkiye'de 150'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Türkiye'de senede 80 ile 100 bin dolayında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Bu çok büyük bir rakam ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistem." Diye konuştu.

Aynı zamanda Akdeniz Ülkeleri Üreme Cemiyeti Kurucu Başkanı da olan Prof. Dr. Gürgan, özel bir hastanede hizmete giren tüp bebek merkezinin açılışı için gittiği Kahramanmaraş'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Gürgan, dünyada ilk tüp bebeğin 1978'de İngiltere'de, Türkiye'de ise 1988'de Ege Üniversitesi'nde dünyaya geldiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Şu anda dünyanın her yanına yayılmış binlerce tüp bebek merkezi var. Kaliteli hizmet görüyorlar. Avrupa Üreme Cemiyeti tarafından yaklaşık 2-3 sene önce 10 milyonuncu çocuk kutlanıyordu. Şu anda o kadar hızlı şekilde artıyor ki yaklaşık olarak 15 milyon kadar çocuğun dünya çapında bu tedavilerle doğduğunu biliyoruz. Çünkü artık öyle bir şey haline geldi ki tüp bebek tedavileri nispeten basitleştirildi ve dünyaya yayıldı. Türkiye'deki durum da Avrupa ayarındadır. Şu anda Türkiye'de 150'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Türkiye'de senede 80 ile 100 bin dolayında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Bu çok büyük bir rakam ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistem. Ülkemizde teknik olarak hepsi aynı seviyede olmasa bile çok değerli merkezler var. Ondan ötürü de gebelik oranları oldukça iyi."

Türkiye'de oldukça önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını belirten Prof. Gürgan, "Türkiye'deki tüp bebek teknolojisi şu anda iyi aşamada. Giderek de kalitesini yükseltiyoruz. Dernek ve üniversiteler olarak eğitimlerimiz var. Bazılarının daha iyiye gitmesi lazım. Yurt dışından Türkiye'ye gelenler var ve oldukça önemli sayıda geliyorlar." şeklinde konuştu.