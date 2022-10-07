Amansız hastalığa yakalandı, yardım istedi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce bir rahatsızlığa yakalandı. Rahatsızlığı ayaklarında karıncalanmayla başladı. Hemen hastaneye başvurdu.

Kalp damar cerrahisine giden Tuncer Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı' olarak bilinen ‘lenf ödem'i hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamayınca üzüntüye kapıldı.

İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen'in hayatı adeta allak bullak oldu. Özellikle ayakkabı ve pantolon satın almakta güçlük çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istediğini dile getirdi.

FİL HASTALIĞI NEDİR?

Vücudun en çok kol ve bacaklarda şişmeye neden olan fil hastalığı, lenfleri etkileyen farklı sorunlardan kaynaklanıyor. Kanser tedavisi gören kişiler ve lenf sisteminde doğuştan yetersizlik olması durumunda da ortaya çıkabilen fil hastalığı mutlaka doğru tedavi edilmesi gerekiyor ancak tedavisinde yüzde yüz başarı elde edilemiyor.