Her yıl 8 milyondan fazla insanın öümüne yol açıyor! Uzmanı uyardı



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Bodur, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açtıkları Sigara Bırakma Polikliniğiyle vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Her yıl dünyada 8 milyondan fazla, Türkiye’de 100 binden fazla insanın tütün ürünlerinin yol açmış olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bodur, sigaranın, özelikle solunum yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve pek çok kanser gelişme riskini artırdığına dikkat çekti.



Bodur, burada kişiye özel tedavi uygulama planlaması yaptıklarını ifade ederek, "İlaç ve davranışsal tedaviyi birlikte yürütüyoruz. İlaçlar bağımlılık yapmaz, çünkü bu ilaçları tedavi aşamasında geçici süreyle veriyoruz. Vatandaşlarımız sigara bırakma kararı almaktan korkmasınlar. Her konuda onların yanındayız" dedi.



Vatandaşlardan Veysel Çelik, beyninde sigarayı bitirmek için burada olduğunu dile getirdi. Günlük hayatında çok etkilendiğini hissettiğini kaydeden Çelik, "Doktoruma başvurdum. Olumlu sonuçlar aldım. Psikolojik olarak bitireceğime inanıyorum. Olmazsa ilaç tedavisiyle devam edeceğim. Hocam da bu konuda bana destek verdi. Özelikle nefes darlığı yaşıyordum. Günlük hayatta yemek yerken bile zorlanıyordum. Ortalama bir paket içiyordum. Ekonomik olarak da etkiliyor. Kesinlikle bırakacağım ve herkese bırakmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.