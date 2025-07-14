Her yıl binlerce öğrencinin okuduğu fakülteler için şok karar! Emine Erdoğan’ın adıyla enstitü kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl binlerce öğrencinin okuduğu fakülteler için şok karar! Emine Erdoğan’ın adıyla enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararda şok bir ayrıntı yer aldı. Söz konusu karara göre her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü fakülteler kapatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın adıyla enstitü kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Kapatılan fakülteler arasında her yıl binlerce öğrencinin okuduğu Anadolu Üniversitesi’nin İşletme ve İktisat Fakültelerinin de olması dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı;

"1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

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