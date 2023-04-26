Her yıl kaç çift tüp bebek yapıyor

Prof. Dr. Timur Gürgan, "Şu anda Türkiye'de 150'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Türkiye'de senede 80 ile 100 bin dolayında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Bu çok büyük bir rakam ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistem." şeklinde konuştu.

Gürgan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Gürgan, dünyada ilk tüp bebeğin 1978'de İngiltere'de, Türkiye'de ise 1988'de Ege Üniversitesi'nde dünyaya geldiğini hatırlattı ve sözlerine şunları ekledi:

"Şu anda dünyanın her yanına yayılmış binlerce tüp bebek merkezi var. Kaliteli hizmet görüyorlar. Avrupa Üreme Cemiyeti tarafından yaklaşık 2-3 sene önce 10 milyonuncu çocuk kutlanıyordu. Şu anda o kadar hızlı şekilde artıyor ki yaklaşık olarak 15 milyon kadar çocuğun dünya çapında bu tedavilerle doğduğunu biliyoruz. Çünkü artık öyle bir şey haline geldi ki tüp bebek tedavileri nispeten basitleştirildi ve dünyaya yayıldı. Türkiye'deki durum da Avrupa ayarındadır. Şu anda Türkiye'de 150'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Türkiye'de senede 80 ile 100 bin dolayında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Bu çok büyük bir rakam ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistem. Ülkemizde teknik olarak hepsi aynı seviyede olmasa bile çok değerli merkezler var. Ondan ötürü de gebelik oranları oldukça iyi."

Türkiye'de oldukça önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını belirten Prof. Gürgan, " Yurt dışından Türkiye'ye gelenler var ve oldukça önemli sayıda geliyorlar." dedi.