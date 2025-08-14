Her yudumda gelen ölümcül tehlike! Dünyanın en çok öldüren içeceği belli oldu

Alkol tüketimi, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden ciddi bir risk faktörü olarak öne çıktı. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, alkolün ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, meme, kolorektal ve pankreas kanseri gibi ölümcül kanser türleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), alkolü Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmış ve bu maddenin kanser riskini artırdığına dair kesin kanıtlar sundu.

Uzmanlar, alkol tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgularken, halkın bu riskler konusunda yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çekti.

ALKOLÜN KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİLİMSEL BULGULAR

Bilim dünyası, alkolün kanser gelişimindeki rolünü yıllardır araştırıyor. Alkolün vücutta metabolize edilmesi sırasında ortaya çıkan asetaldehit, DNA’ya zarar vererek mutasyonlara yol açıyor. Bu süreç, özellikle ağız, boğaz, yemek borusu ve karaciğer gibi bölgelerde kanser riskini artırdı.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, alkol tüketiminin tüm seviyelerde kalp-damar hastalıkları ve kanser riskini artırdığını doğruladı. Ayrıca, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği’nin raporuna göre, alkol tüketimi dünya genelinde her yıl yaklaşık 740 bin yeni kanser vakasına neden oldu. Bu vakaların %47’si, günde 60 gram veya daha fazla alkol tüketen bireylerde görüldü.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’ndan Dr. Isabelle Soerjomataram, Avrupa Onkoloji Derneği (ESMO) kongresinde yaptığı sunumda, alkol tüketiminin özellikle meme, karaciğer ve kolorektal kanserlerle güçlü bir bağlantısı olduğunu vurguladı. Soerjomataram, “Alkol, dünya genelinde kanser vakalarının yaklaşık %4’ünün doğrudan sebebidir. Bu oran, önlenebilir bir risk faktörü için oldukça yüksektir” dedi.

EN ÖLÜMCÜL KANSER TÜRLERİ VE ALKOL

Alkol tüketimi, özellikle aşağıdaki ölümcül kanser türleriyle ilişkilendirildi:

Meme Kanseri: Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri, alkol tüketimiyle doğrudan bağlantılı. Araştırmalar, günde bir kadeh alkolün bile meme kanseri riskini %7-12 oranında artırdığını gösterdi. Alkol, östrojen seviyelerini yükselterek bu riski tetikledi.

Karaciğer Kanseri: Kronik alkol tüketimi, karaciğer sirozuna ve ardından karaciğer kanserine yol açıyor. Amerikan Kanser Derneği, alkolün karaciğer kanseri vakalarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu belirtti.

Kolorektal Kanser: Düzenli alkol tüketimi, kolon ve rektum kanserleri riskini artırdı. Alkol, bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olarak kanser gelişimini hızlandırdı.

Ağız, Boğaz ve Yemek Borusu Kanseri: Alkol, özellikle sigarayla birlikte tüketildiğinde, bu bölgelerdeki kanser riskini dramatik bir şekilde artırıyor. Alkol, tütünün kanserojen etkilerini güçlendirerek hücrelere daha kolay nüfuz etmesine olanak tanıyor.

Pankreas Kanseri: University of Miami tarafından yapılan bir çalışma, alkolün pankreas kanserini hızlandıran kronik iltihaplanmaya yol açtığını ortaya koydu. Bu kanser türü, yüksek ölüm oranıyla biliniyor.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD Genel Cerrahı Dr. Vivek Murthy, yayımladığı bir raporda, alkol ürünlerinde kanser riskine dikkat çeken uyarı etiketlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Murthy, “Alkol, tütün ve obeziteden sonra önlenebilir ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada. Halkın bu riskler hakkında bilgilendirilmesi kritik önem taşıyor” dedi.

İngiltere’deki Cancer Research UK’den Prof. Dr. Linda Bauld, alkolün kanser riskini artırdığına dair kamuoyunda yeterli farkındalık olmadığını belirtti. Bauld, “Hafif alkol tüketimi bile meme kanseri gibi bazı kanser türlerinde riski artırabilir. İnsanlar, ‘bir kadeh şarap zarar vermez’ diye düşünüyor, ancak bilim bunun tam tersini söylüyor” diye ekledi.

KIRMIZI ŞARAP TARTIŞMASI

Kırmızı şarabın antioksidan özelliklere sahip olduğu ve kalp sağlığına faydalı olabileceği yönündeki popüler inanış, son yıllarda sorgulanmaya başladı.

Yayımlanan bir meta-analiz, kırmızı şarap tüketimi ile kanser riski arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını öne sürse de, bu çalışmaların gözlemsel olması nedeniyle kesin sonuçlara varılamadı.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için alkol tüketiminin sınırlandırılmasını veya tamamen bırakılmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kanserden korunmanın en etkili yolunun alkolden uzak durmak olduğunu vurguladı.

CDC ve Amerikan beslenme kılavuzları, kadınlar için günde bir, erkekler için ise iki standart içeceği aşmamayı önerse de, hiçbir miktarın tamamen güvenli olmadığı belirtildi.