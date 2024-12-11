Her yudumu karaciğeri bitiriyor kanser riski oluşturuyor. Ünlü çay markasında büyük tehlike

Artı49'un haberine göre, Almanya'nın en popüler çay markalarından Bünting Bio Brennnessel için geri çağırma kararı alındı. Alman Gıda ve Tüketici Koruma Dairesi, belirli bir markanın ısırgan otu çayında sağlık açısından zararlı bir madde tespit edildiğini duyurdu. Bu çayı tüketenlerin sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısı yapıldı.

Alman üretici J. Bünting Teehandelshaus GmbH, Bio Brennnessel Tee isimli ısırgan otu çayı ürününü piyasadan toplatma kararı aldı.

İlgili ürünler şu bilgileri taşıyor:

Ürün adı: Bio Brennnessel Teebeutel 20 x 2 Gram

EAN Kodları:

4008837-223094 (tekli paket)

4008837-223599 (karton paket)

Parti numaraları:

L2435 27 / L2435 28 / L2435 29 (08/2027 son kullanma tarihli)

L2438 16 / L2438 17 / L2438 18 / L2438 19 (09/2027 son kullanma tarihli)

Tüketiciler, bu ürünleri satın aldıkları mağazalara fiş gerekmeden iade edebilir ve ürün bedelini geri alabilirler.

TOKSİT BİR MADDE

Geri çağırmanın nedeni, ürünlerde yüksek oranda Pyrrolizidinalkaloid (PA) bulunması. Alman Risk Değerlendirme Enstitüsü'ne (BfR) göre, PA bitkilerde doğal olarak oluşan toksik bir madde. Bu tür maddelerin düzenli olarak tüketilmesi karaciğere zarar verebilir ve kanser riskini artırabilir. Özellikle düzenli olarak bitki çayı tüketen kişiler bu maddeden daha fazla etkilenebilir.

Uzmanlar, gıdalardaki PA seviyesinin minimuma indirilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüketicilere bu tür ürünleri dikkatle kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, tüketicilerin bu tür geri çağırma duyurularını takip etmeleri ve sağlıklarını korumak için bilinçli tüketim yapmaları önemle belirtiliyor.

Bu olay, çay ve bitki çayı ürünlerinin denetimlerinin ne kadar sıkı yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüketiciler, bu tür ürünleri satın alırken etiket bilgilerine ve son kullanma tarihlerine dikkat etmeli, özellikle organik olarak etiketlenen ürünlerde bile kontrolü elden bırakmamalıdır.