Hera ne demek? Hera isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hera da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hera ne demek? Hera isminin anlamı nedir?

Hera ne demek? Hera isminin anlamı nedir?

Hera adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hera isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hera ne demek? Hera isminin anlamı nedir?

HERA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.

- Yiğit, kahraman.

- Savaşçı.

- Yunan mitolojisinde Tanrıların annesi, Zeus'un karısı.

HERA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hera ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Hera ismini koymak caizdir.

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