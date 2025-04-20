Herekol Dağı’nda vatandaşlar pancar topladı

Kaynak: İHA
Herekol Dağı’nda vatandaşlar pancar topladı

Şırnak'ta vatandaşlar, terörle anılan Bestler Dereler ve Herekol Dağı bölgesinde pancar topladı.

Şırnak'ta vatandaşlar, terörle anılan Bestler Dereler ve Herekol Dağı bölgesinde pancar topladı.

Yılarca terörle anılan Bestler Dereler ve Herekol Dağı bölgesinden geçen vatandaşlar, ilkbaharla birlikte yeşeren kenger ve şifalı olduğunu düşündükleri pancarları topladı. Vatandaşlardan Fatma Argan, kent merkezinden geldiklerini belirterek, "Burada çok güzel şifalı bitkiler var, toplayıp eve götürüyoruz. Misafirlikten geliyoruz. Yol üzeri buralarda yeşeren şifalı olduğunu düşündüğümüz ve yemek çeşitleri yapılan pancarı topluyoruz" dedi.

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