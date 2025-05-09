Herhes PKK şarkısı sanıyor ama gerçek bakın ne! Gevheri'nin 'dağlara gel' eserinin perde arkası

Aşık Gevheri’nin 17. yüzyılda kaleme aldığı “Dağlara Gel Dağlara” şiiri, Alevi-Bektaşi kültürünün Osmanlı’daki baskılara karşı direnişini yansıttı.

Uzmanlar, bu eserin tarihsel ve sosyolojik önemini vurgularken, Türk toplumunun kendi içindeki ayrışmalarının geçmişten günümüze uzanan yankılarına dikkat çekti.

17. yüzyılın sonlarında Âşık Gevheri’nin kaleminden dökülen “Dağlara Gel Dağlara” şiiri, Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki baskılara karşı sığındığı dağların hikayesini anlatıyor. Bu derin anlamlarla yüklü eser, sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir topluluğun hayatta kalma mücadelesinin sembolü.

Şiir, günümüzde de toplumsal bölünmelerin ve kültürel çatışmaların anlaşılması için önemli bir belge olarak değerlendirildi.

ÂŞIK GEVHERİ VE ŞİİRİN TARİHSEL ARKA PLANI

Âşık Gevheri, 17-18. yüzyılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir figür olan bir Türkmen ozan.

Şiirlerinden medrese eğitimi aldığı ve dönemin siyasi, dini ve sosyal yapısını yakından incelediği anlaşılan Türkmen Gevheri’nin hayatı hakkında çok az bilgi mevcut. Ancak “Dağlara Gel Dağlara” şiiri, onun en bilinen eserlerinden biri olarak, Türkmen Alevi toplumunun Osmanlı’daki dışlanmasının bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Türk halk edebiyatı uzmanları, şiirin tarihsel bağlamını şöyle açıkladı:

“Gevheri’nin dizeleri, Alevi-Bektaşi topluluklarının Osmanlı’daki baskılardan kaçarak dağlara sığınmasını sembolize ediyor. Bu, sadece fiziksel bir kaçış değil, aynı zamanda kültürel bir direnişin ifadesidir.”

Çobanoğlu, şiirin Alevi ozanlık geleneğinin güçlü bir örneği olduğunu ve toplumsal hafızada derin izler bıraktığını vurguladı.

OSMANLI’DA KIZILBAŞLAR VE ALEVİ BASKISI

Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan itibaren farklı tarikatlar ve kültürel gruplarla bir “kültür çorbası” olarak tanımlanabilir. Bu çeşitlilik, bir yandan zenginlik sunsa da, diğer yandan çatışmalara yol açtı.

Osmanlı ile Safevi İmparatorluğu arasındaki rekabet, Sünnilik-Şiilik çekişmesini körükledi. Özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520), Kızılbaşlara yönelik sert politikalar uygulandı.

Oxford Üniversitesi’nden tarihçi Prof. Eugene Rogan, “Osmanlı’nın Kızılbaşlara yönelik politikaları, hem dini hem de siyasi bir çatışmanın ürünüydü. Bu baskılar, Türkmen Alevi topluluklarını dışa kapanmaya ve dağlara çekilmeye itti” dedi. Rogan, bu dönemin Osmanlı’nın iç birliğini sağlama çabasının ironik bir şekilde toplumsal yarılmalara yol açtığını belirtti.

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DAĞLARA ÇEKİLEN BİR KÜLTÜR

Baskıların artması, Türkmen Alevilerin ve Kızılbaşların dağlara sığınarak kendi kültürlerini koruma yoluna gitmesine neden oldu. Bu dönemde ortaya çıkan âşıklar, şiirler ve türküler, topluluğun kimliğini güçlendiren araçlar haline geldi. “Dağlara Gel Dağlara” şiiri, bu bağlamda, Alevilerin dağları bir sığınak olarak görmesinin edebi bir yansıması.

Sosyologlar, “Bu şiir, sadece bir kaçış çağrısı değil, aynı zamanda bir dayanışma ve direniş manifestosudur. Alevi toplumu, dağlarda kendi kültürel alanını inşa etti” dedi.

Şiirin, Osmanlı’dan ayrılıkçı bir amaçla yazılmadığı, ancak Alevi-Bektaşi dışlanmasının bir sembolü olduğu en yaygın kabul gören teori.

Harvard Üniversitesi’nden dinler tarihi uzmanı Prof. Annemarie Schimmel, “Alevi-Bektaşi şiirleri, genellikle mistik ve toplumsal eleştiriyi birleştirir. Gevheri’nin dizeleri, hem bireysel bir içe dönüşü hem de topluluğun dayanışmasını yansıtır” yorumunda bulundu.

TÜRK TOPLUMUNUN KENDİ DÜŞMANI: BİRLİK SORUNU

Gevheri’nin şiiri, sadece Alevi toplumunun hikayesini değil, Türk toplumunun kendi içindeki bölünmelerin tarihini de gözler önüne serdi.

İslam dünyasının 1400 yıllık tarihinde bir zihniyet birliği sağlayamaması, Türkmen Gevheri’nin şiirinin günümüzde de anlamlı kalmasını sağladı.

GÜNÜMÜZE UZANAN YANKILAR

“Dağlara Gel Dağlara” şiiri, terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum tarafından bestelenerek modern dönemde yeniden popülerleşti. Ancak bazı çevreler, eseri “solcu” bir şarkı olarak yanlış etiketlese de, şiirin kökeni Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğine dayanıyor.

Sosyal medyada, şiirin 17. yüzyılda Osmanlı zulmüne karşı Alevi Türkmen isyanına ithafen yazıldığına dair paylaşımlar, eserin tarihsel önemini vurgulandı.

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BİR ŞİİRİN MİRASI

Âşık Gevheri’nin “Dağlara Gel Dağlara” şiiri, 300 yıl öncesinden bugüne uzanan bir çığlık.

Alevi-Bektaşi topluluğunun Osmanlı’daki baskılara karşı direnişini anlatan bu eser, aynı zamanda Türk toplumunun kendi içindeki ayrışmaların trajik bir yansıması.

Uzmanlar, şiirin tarihsel ve sosyolojik önemini vurgularken, geçmişten alınan derslerle daha birleştirici bir geleceğin mümkün olduğunu söyledi.

Dağlar, belki de sadece bir sığınak değil, aynı zamanda barış ve dayanışma için bir buluşma noktası olabilir.