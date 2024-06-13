Herkes 57 yaş küçük sevgilisiyle evlenen bu adamı konuşuyor! Tüm dünyaya ilan ettiler

Çin'in Sohu web sitesinde yer alan bir habere göre, genç kadın Xiaofang ile yaşlı adam Bay Li arasındaki ilişki, ortak ilgi alanları ve hobileri sayesinde gelişti. Xiaofang, bir huzurevinde gönüllü olarak çalışırken Bay Li ile tanıştı ve ikili kısa sürede sıkı dost oldu.

GENÇLİĞİ VE NEZAKETİNDEN ETKİLENDİ

Yaş farklarına rağmen, Xiaofang ve Bay Li'nin düşünceleri birbiriyle uyumlu idi. Xiaofang, Bay Li'nin hayat tecrübesi ve bilgeliğinden etkilendi; Bay Li ise Xiaofang'ın gençliğine ve nazik tavırlarına hayran kaldı.

AİLESİYLE BAĞLARINI KOPARDI

Xiaofang'ın ailesi, yaş farkını uygun bulmayarak bu ilişkiyi onaylamadı. Aile baskısına maruz kalan Xiaofang, kalbinin sesini dinlemeyi seçti ve Bay Li ile birlikte olmaya karar vererek ailesiyle olan bağlarını kopardı.

BASİT BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Onların düğünü, ailelerinin onayı olmadan gerçekleşti ve basit bir törenle kutlandı. Verdikleri yeminlerde, her durumda birbirlerine sadık kalacaklarına dair söz verdiler. Evliliklerinin ardından Xiaofang ve Bay Li, mutlu bir hayat sürmeye devam ediyorlar.

AŞKLARINI DÜNYA İLE PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar aracılığıyla aşklarını tüm dünyaya ilan ettiler ve dışarıdan gelen şüphelere ve eleştirilere rağmen gerçek aşkın gücünü kanıtladılar.

"ONU GERÇEKTEN SEVİYORUM"

Ailesinin tüm itirazlarına karşın Bay Li ile evlenmeye karar veren Xiaofang, "Bu ilişkinin gerçek aşk olduğunu zamanla herkes anlayacak. Aramızdaki bağ çok güçlü ve derin. Onu gerçekten çok seviyorum" dedi.