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Herkes ABD’nin peşine düştüğü 4 özel Türk bankasının ismini merak ediyor

Recep Canpolat’ın duyurmasıyla gündeme gelen ABD Hazine Bakanlığı, ‘4 Türk özel bankasına yalan altın ticareti ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattığı haberinin’ ardından herkes bu bankaları merak etmeye başladı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:48
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Herkes ABD’nin peşine düştüğü 4 özel Türk bankasının ismini merak ediyor. Yeniçağ’ın santrali kilitlendi

Herkes ABD’nin peşine düştüğü 4 özel Türk bankasının ismini merak ediyor
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Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran gazeteci Recep Canpolat, "Türk finans sektörüne bomba düşüyor" dedi ve şöyle devam etti:

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 4 Türk Bankası hakkında, ABD finans sistemi kullanarak yaptırım ülkeleri üzerinden fiktif altın ticareti yapmak ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı.

Öte yandan Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre incelemeye konu olan miktarın tutarı 60 milyar dolar.

HERKES BANKALARI MERAK ETMEYE BAŞLADI

Recep Canpolat, sosyal medya hesabından çok sayıda kişinin bankaların ismini sorduğunu söyledi.

Canpolat “Kıymetli takipçiler; Yaptığım özel haberden dolayı, yoğun şekilde 4 Türk bankasının ismi ve kaynağı isteniyor. Bankacılık kanununa göre suç teşkil etttiği için bankaların isimlerini yayınlamıyoruz. Kaynak ise OFAC’ın, bir muhatabıyla yaptığı yazışmanın dökümanıdır. BİRAZ SABIR!..” ifadelerini kullandı.

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31.12.2022 17:23
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