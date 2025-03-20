Herkes Akdeniz'de bir yer sanıyor... Oysa Karadeniz'in incisiymiş

Türkiye’nin dört bir yanı eşsiz güzelliklerle dolu. Ancak bazı yerler var ki, onları keşfettiğinizde adeta saklı bir cennetle karşılaşıyorsunuz. İşte Akçakoca da bu yerlerden biri. Çoğu insan Akçakoca’nın adını duyduğunda Akdeniz’de bir tatil beldesi zannediyor. Fakat bu şirin ilçe, Karadeniz’in kıyısında, Düzce iline bağlı bir doğa harikası. Son yıllarda Akçakoca’ya olan ilgi hızla artıyor ve ziyaretçi akını sürüyor.

Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla buluşan Akçakoca, yemyeşil doğası ve temiz havasıyla dikkat çekiyor. İlçe; mavi ile yeşilin buluştuğu sahilleri, huzur veren ormanları ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle Ceneviz Kalesi, hem tarihi hem de manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu kale, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Bunun yanı sıra Akçakoca’nın ünlü plajları da yaz aylarında tatilcilerin uğrak noktası haline geliyor. Mavi bayraklı plajlarıyla bilinen ilçe, deniz keyfi yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon.

Akçakoca sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkıyor. İlçenin adını aldığı Akçakoca Bey, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli bir rol oynamış bir komutan. Bu tarihi kimlik, ilçenin kültürel mirasına da yansımış durumda. Ayrıca bölgede yer alan tarihi camiler ve konaklar, Osmanlı mimarisinin zarif örneklerini sunuyor.

Karadeniz mutfağının eşsiz tatlarını denemek isteyenler için Akçakoca tam bir lezzet durağı. Özellikle mısır ekmeği, hamsili pilav ve Karadeniz pidesi gibi yöresel lezzetler mutlaka denenmeli. Ayrıca Akçakoca’nın fındığı da oldukça meşhur. Bölgeye özgü fındık ürünlerini tatmadan dönmek olmaz.

Son yıllarda Akçakoca’nın popülerliği giderek artıyor. Özellikle şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için Akçakoca, cazip bir kaçış noktası haline geldi. Hafta sonu tatilleri ve kısa süreli kaçamaklar için tercih edilen bu güzel ilçe, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

DÜZCE HAKKINDA KISA BİLGİ

Akçakoca, Batı Karadeniz Bölgesi'nde Düzce iline bağlı bir ilçedir. Akçakoca, Karadeniz kıyı şeridinde 35 km uzunluğunda bir kumsala sahiptir. Özellikle 1950'den sonra turistik bir yer hâline gelmeye başlamıştır. Bunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere 3 saatlik bir uzakta olmasına bağlıdır.