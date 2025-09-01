Herkes altın fiyatlarına odaklandı ama 14 yılın zirvesini gören yatırım aracı piyasayı karıştırdı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte pazartesi günü dört ayın zirvesine çıktı. Gümüş ise ons başına 40 doların üzerine çıkarak 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 473 dolara çıkarak 23 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 543,70 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yükseliş yaşandı. Gram altın yeni haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başladı. Gram altın şu sıralar yüzde 0,8'lik yükselişle 4 bin 600 lira sınırında seyrini sürdürüyor.

Spot gümüş ise yüzde 1,6 artışla 40,31 dolara çıkarak Eylül 2011'den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıktı.

Öte yandan gram gümüş güne 52.30 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51.95 lirayı görürken şu sıralarda en yüksek değer olan 53,62 lirayı gördü.

FED'İN MESAJLARI ETKİLİ OLDU

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Fed'in Daly'den gelen güvercin açıklamaları, cuma günü açıklanan çekirdek PCE verisinin yüksek çıkmasına rağmen piyasaların bu ay 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamasına imkan tanıdı" dedi.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin eski Başkan Donald Trump dönemindeki tarifelerin çoğunu yasa dışı bulması da dolar üzerinde baskı yaratarak altının yükselişini destekledi.