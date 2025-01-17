Herkes Arda Güler’in harika oyununu konuşuyor. Ancelotti’ye Bernabeu’da büyük şok!

İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid kendi evinde Celta Vigo’yu ağırladı. İspanyol devi, 90 dakikası 2-2 berabere biten maçı uzatmalarda 5-2 kazanarak turu geçen taraf oldu. Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İspanyol devi, ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı. Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.

ARDA GÜLER MAÇIN KADERİNİ ETKİLEDİ

Maçın 70. Dakikasında oyuna Brahim Diaz’ın yerine giren Arda Güler, kendisi gibi oyuna sonradan dahil olan Endrick ile birlikte maçın kaderini değiştiren oyuncu oldu.

Uzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. 112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi.

Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu. 2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı." manşeti atıldı.

Arda Güler yaptığı 2 asistle birlikte süre aldığı son 8 resmi maçta 8 gole etki etmiş oldu.

ANCELOTTİ’YE BÜYÜK ŞOK

Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti. İtalyan teknik adamın adının Bernabeu’da anons edilmesi ile birlikte Real Madrid taraftarları ıslıkla protesto etti. Real Madrid son haftalardaki kötü performansı üstüne Barcelona’ya 5-2 kaybedilen Süper Kupa finali, İspanyol devinde taraftarların sabrının taşmasına neden oldu.

???????? Gran contraste entre la ovación a Mbappé y la fuerte pitada a Carlo Ancelotti.



Señalado el técnico italiano por la afición madridista. pic.twitter.com/dDvstRB8IX — Brais González Acuña (@Braisga_) January 16, 2025

Öte yandan Arda Güler ve Endrick’in az forma şansı bulması da İtalyan teknik adama yönelik tepkilerin artmasındaki bir başka neden olarak göze çarpıyor. Çıkan haberlere göre Ancelotti’nin sezon sonunda Real Madrid’den ayrılması bekleniyor.