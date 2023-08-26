Herkes atılan tokat sonrasında hayatını kaybeden genci konuşuyordu. Ölüm nedeni bambaşka çıktı

İstanbul’da 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Gencin aldığı tokat darbesiyle hayatını kaybettiği ifade edilse de görüntülerde darbeyi vuran kişinin eline dikkatlice bakıldığında gerçek ortaya çıktı.

Herkes atılan tokat sonrasında hayatını kaybeden genci konuşuyordu. Ölüm nedeni bambaşka çıktı

İstanbul'da 19 yaşındaki Abdullah Şakun, arkadaşlarının isteği üzerine barışma buluşmasına gitti. Bu sırada çıkan kavgada kafasına tokat atıldıktan sonra fenalık geçirdiği ifade edilen genç yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Abdullah Şakun, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Darp esnasında Emircan A’nın attığı tokat nedeniyle Abdullah Şakun’un hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ancak görüntüler daha dikkatli izlendiğinden Emircan A.’nın ser bir cisimle Abdullah Şakun’un başına vurduğu ve vurduktan hemen sonra cismi hızlıca cebine soktuğu görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti.
Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı.
Aralarında geçen konuşma kısa süre içerisinde tartışmaya dönüştü. Tartışma esnasında başına aldığı darbe nedeniyle öldürülen Şakun, “Sizi tokatlarım” deyince Emircan A. (16), Abdullah Şakun’a “Sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü.
Çıkan kavgada Abdullah Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A, Abdullah Şakun’un kafasına cebinden çıkardığı sert bir cisimle vurdu.
Darbenin etkisiyle kaçıp bir binanın kapısından içeri giren Abdullah Şakun kısa süre içerisinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Şakun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şakun ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.

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