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Herkes ayağa kalksın bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. 9'u 5 geçe tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk 1938’de 10 Kasım’da saat 09:05’te hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı girdiği tüm savaşları kazanan tek lider Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı sebebiyle Anıtkabir'deydi...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:05
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Herkes ayağa kalksın bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. 9'u 5 geçe tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk meleklere Aleyküm selam dedi

Herkes ayağa kalksın bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. 9'u 5 geçe tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
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Atatürk 1938’de 10 Kasım’da saat 09:05’te hayatını kaybetti. Atatürk’ün vefatının 84. yılı...

10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatı Tüm Türkiye; hatta dünyada anılıyor... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de...

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yaptı. 

Cumnhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterini: Aziz Atatürk ebediyete intikalinizin 84. yılında sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Saldırılar karşısında yılmayacak mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun." sözleriyle imzaladı.

ATATÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının ilk aylarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar hissediyor ve sık sık burun kanamaları yaşıyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği düşünüldü ve köşk bu sebeple ilaçlandı. Atatürk kaşıntılar yaşamasından dolayı özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e götürüldü. Götürüldüğü otelde, Atatürk'ü 22 Ocak 1938 günü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından şüphelendi ve bazı tetkikler sonucunda Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, termal otelde olan tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya gitti. 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisi kesinleşmiş oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu.

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Feraset
10.11.2022 12:59
Halepin İngilizlere teslim edilmesi hariç,Trablusun italyanlara bırakılması vs.vs.  
 
Ötüken
10.11.2022 10:05
Milli Bayramlarda ki kronik hastalıklar iyileşmiş anlaşılan.Atatürk tüm hastalıklara iyi geliyor demek ki.Ya da seçim mi diyelim yoksa.  
 
Asd
10.11.2022 09:54
Hayret bu kez herkes iyi! Hasta olan yok! Veya yurtdışında olup seyahatini uzatan da yok! Seçim sen nelere kadirsin! Deftere neler yazdırıyorsun öyle:)  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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