Herkes aynı soruyu soruyor: Van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye karşı kendi evinde 2-0 önde götürdüğü maçı 4-2 kaybederek büyük hüsrana neden oldu. Siyah beyazlılar aldığı mağlubiyet ile lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Beşiktaş’ın Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a yöneldi. Hollandalı teknik adamın oyuncu tercihleri ve Göztepe’nin üstün oyununa karşı çözüm üretmemesine sert tepkiler geldi.

Maçı tribünde takip eden siyah beyazlı taraftarlar bitiş düdüğünün çalması sonrası yönetime ve Hollandalı teknik adama tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada da bazı taraftarlar van Bronckhorst’un gönderilmesini istedi.

VAN BRONCKHORST İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Beşiktaş’ın son 4 maçında galibiyete hasret kalması ve Göztepe karşısındaki kötü oyun sonrası kafalarda tek bir soru belirdi. O da Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Siyah beyazlı yönetim ve Teknik Direktör van Bronckhorst daha önce yaptıkları açıklamalarda takımın zamana ihtiyaç duyduğu ve yeni transferlerin gerektiğinin altını çizse de son haftalardaki kötü oyun ve alınan mağlubiyetler sonrası taraftarların sabrının taştığı gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş yönetiminin ise durumu değerlendirmek için acil olarak toplanacağı öğrenildi. Toplantıda olası teknik direktör değişimi ve transferler konusunda kararlar alınması bekleniyor. Yönetimin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ın van Bronckhorst ile yollarını ayırması durumunda tercihini yerli ya da yabancı teknik adamdan yana kullanıp kullanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.