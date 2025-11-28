Piyasa verilerine göre altcoin’ler Kasım ayında ağır kayıplar yaşadı ve yıl boyunca biriken kazançların büyük bölümü silindi. Bitcoin ve stable coinler hariç toplam piyasa değerini gösteren TOTAL3 endeksi, güçlü sermaye çıkışlarıyla sert düşüş kaydetti.

Kasım ayında altcoin piyasasından 1 trilyon doların üzerinde sermaye çıkışı yaşandı. Bu süreçte yatırımcıların riskten kaçınarak stable coinlere yöneldiği görülüyor.

SERMAYE STABLECOİN’LERE KAYIYOR

“Stockmoney Lizards” takma adlı analiste göre bu hareket, geçmiş döngülerde sıkça görülen bir senaryoyu yansıtıyor: "Bitcoin zayıfladığında sermaye önce stablecoin’lere, ardından altcoin’lere yöneliyor. Mevcut aşama ise piyasanın bekleme döneminde olduğunu gösteriyor."

MN Fund’un kurucusu Michaël van de Poppe, yaşananların geniş çaplı boğa piyasasının değil, altcoin ayı piyasasının sonuna işaret ettiğini savundu.

ALTCOİN RALLİSİ GELECEK YIL MÜMKÜN

Kasım’da birçok altcoin değerinin yarısını kaybederken, Bitcoin ve Ethereum sınırlı toparlanmalar gösterdi. Buna karşın Binance’in BNB’si, Hyperliquid ve Avalanche gibi bazı büyük token’ler piyasadan pozitif ayrıştı. Analistlerin çoğu, geniş çaplı bir altcoin rallisinin ancak gelecek yıl mümkün olabileceği görüşünde birleşiyor.

STABLE COİN NEDİR?

Stable coin, adından da anlaşılacağı üzere, stabil bir değere sahip kripto para birimi anlamına gelir. Bu para birimlerinin değeri, genellikle Amerikan Doları gibi fiat para birimleri, altın gibi değerli metaller veya diğer kripto para birimleriyle sabitlenerek dalgalanmaların önüne geçilir.