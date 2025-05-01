Herkes bu haberi bekliyordu! Galatasaray’ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı

Süper Lig’de üst üste 3. Şampiyonluğuna koşan Galatasaray’da bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı. Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen Cimbom’da yönetim yıldız isimlere yöneldi. Victor Osimhen’in bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılarda, kanat pozisyonu için de Leroy Sane ile görüşmeler başladı. Bu gelişmenin ardından, Alman oyuncuya teklif edilen rakam da belli oldu.

GALATASARAY’DAN LEROY SANE’YE 7 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi, Leroy Sane’nin transferi için tüm yetkiyi daha önce birçok yıldız oyuncuyu takıma kazandıran İtalyan menajer George Gardi’ye verdi. Ünlü menajerin, Galatasaray’ın yıllık 7 milyon euro maaş teklifini yıldız oyuncuya ilettiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Bavyera ekibi ile son bir görüşme gerçekleştireceği ve yine sözleşme uzatmama kararı alırsa, Galatasaray’ın bu transfer için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.