Hatırlanacağı üzere, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bu tutuklanmanın ardından Ersoy'un özel hayatı da merak konusu olmuştu. Ersoy'un eski eşi spiker Pınar Erbaş'ın durumu gündeme geldi.

PINAR ERBAŞ YAYINA ÇIKMADI

Mehmet Akif Ersoy ile sadece 8 ay evli kalan ve hızlı bir boşanma süreci yaşayan Pınar Erbaş, Show TV Haber'i sunuyordu. Dün akşam yayına çıkmadı ve onun yerine Hande Bayraktar ekranda yer aldı. Bu durum, "Neden?" sorusunu akıllara getirdi.

TANIK İFADELERİNDE PINAR ERBAŞ'IN ADI GEÇİYOR İDDİASI

Ersoy'un soruşturmasındaki tanık ifadelerinde Pınar Erbaş'ın adının geçtiği iddiaları gündeme bomba düştü. Bu durum, Pınar Erbaş'ın 19 Aralık Cuma günü Show TV Ana Haber'i sunmamasının nedenleri arasında olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Hem kanaldan hem de Pınar Erbaş'tan henüz bir açıklama gelmedi. Spikerin işine son verilip verilmediği veya başka bir nedenle mi yayına çıkmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi.