Herkes bu ilanı konuşuyor: ‘Telefon fiyatına’ ev satıyorlarmış

İnternetteki ev ilanları için getirilen yeni denetim uygulamasına rağmen İstanbul’dan verilen bir satılık ev ilanında çok konuşulacak ifadeler yer aldı. ‘Telefon fiyatına’ ev satıldığını iddia eden ilan yeni yöntemin sorgulanmasına neden oldu.

Ticaret Bakanlığı geçen yıl devreye aldığı “doğrulanmış ilan” sistemiyle sahte ve yanıltıcı ilanları bitirmeyi hedeflemişti. Fakat ilan sitelerine bakıldığında kimi 270 bin TL’ye, kimi milyonlarla yarışan fiyatlarla satışa çıkarılan daireler hâlâ alıcı karşısına çıkıyor. “Hani ilanlar denetlenecekti?” sorusu akıllara geliyor.

Gayrimenkul uzmanlarına göre İstanbul’da stüdyo dairelerin gerçek piyasa fiyatı 1,5 milyon TL’den başlıyor, merkezi ilçelerde 3 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir gibi bölgelerde rakamların daha da yükseldiği belirtiliyor. Ancak ilan sitelerinde 270 bin TL’ye “satılık stüdyo” başlığıyla çıkan ilanlar sektörde kafa karıştırıyor. Öte yandan lüks bölgelerde 40 milyon TL’lik dairelerin yanı sıra, 450 milyon TL’ye varan astronomik fiyatlar da göze çarpıyor.

Kira piyasasında da benzer tablo yaşanıyor. İstanbul’da ortalama 15-25 bin TL bandında kiralanan 1+0 daireler mevcutken, 4 bin TL’den başlayan ilanlar ya da 100 bin TL’yi aşan kiralama bedelleri tüketicide güven sorununu büyütüyor.

Oysa ki Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile her ilan e-Devlet üzerinden yetki doğrulamasına tabi olacaktı. Ama uygulamanın başlamasına rağmen ilan sitelerindeki bu uçurumlar, sistemin işleyişi konusunda soru işaretleri doğuruyor.

İstanbul’da bir yanda telefon fiyatına satılan, diğer yanda yüz milyonları bulan stüdyo daire ilanları dolaşımda. Vatandaşın aklında ise tek bir soru var: “Madem denetim başladı, bu ilanlar nasıl hâlâ yayında?” Uzmanlara göre, tüketicinin güvenini kazanmak için denetimlerin daha sıkı uygulanması ve sahte ilanların tamamen engellenmesi şart.

