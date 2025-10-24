YENİÇAĞ - Masum GÖK (ÖZEL HABER)

Güne Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’a yönelik casusluk operasyonuyla uyandık. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terörle mücadele ekipleri tarafından evinden gözaltına alındı. İBB soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın ise cezaevinden getirileceği açıklandı.

Operasyonun merkezinde yer alan isim ise Hüseyin Gün adlı bir şahıs. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre Hüseyin Gün’ün üvey çocuğu Ü.D.A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Hüseyin Gün’ün ABD, İngiltere ve İsrail’e casusluk yaptığını söyledi. Bu ihbar sonrası yetkili birimler Ü.D.A ile temasa geçti. Bu görüşmede Ü.D.A, Hüseyin Gün’e ait olduğu iddia edilen dijital materyalleri teslim etti. Bu materyaller üzerine yapılan çalışmalar sonucu Hüseyin Gün casusluk suçu kapsamında 4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde yapılan inceleme sonucu Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a operasyon yapıldı. Ancak yapılan açıklamada gözaltına alınanlarla ilgili Hüseyin Gün’ün nasıl bir casusluk faaliyeti içinde olduğunun somut örnekleri yer almadı.

YAPAY ZEKACI

Adını bütün Türkiye’nin bugün sabah öğrendiği Hüseyin Gün herkes tarafından merak konusu oldu. İlk olarak Gazeteci Rojda Altıntaş sosyal medya hesabından Hüseyin Gün’ün fotoğrafını paylaştı. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hüseyin Gün Kanada ve ABD’de ofisleri bulunan mimik isimli teknoloji şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Şirketin internet sitesinde Hüseyin Gün şöyle tanıtılıyor:

“Hüseyin Gün, AI altyapısı, büyük veri, siber güvenlik, biyoteknoloji, sosyal medya, blokzincir ve Web 3.0 gibi alanlara yayılan geniş bir portföye sahip, deneyimli bir teknoloji yatırımcısıdır. Yatırımları ABD, Birleşik Krallık, İsrail ve Türkiye’ye uzanmakta olup, aile ofisi bu ülkelerdeki Cambridge, Oxford, ODTÜ, MIT, ETH Zürih ve Technion gibi önde gelen teknoloji inovasyon merkezleriyle aktif işbirlikleri yürütmektedir.

Yapay zekâ ve dezenformasyon / bilgi savaşıyla mücadele alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra, Hüseyin’in insan karar verme mekanizmalarına özel bir ilgisi bulunmaktadır.

Teknoloji yatırımlarına yönelmeden önce, MENA bölgesindeki gelişen piyasalarda öncü yatırımcı olarak görev yapmış; ayrıca Merrill Lynch ve Crédit Agricole bankalarında bankacı olarak çalışmıştır. Hüseyin, İsrail Barış İnisiyatifi Onursal Elçisi olup, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS, Londra, Birleşik Krallık) üyesidir. Genetik alanında Onur derecesiyle Lisans diplomasına sahiptir.”

İDDİA: MUSTAFA ÖZCAN’LA GÖRÜŞMÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin Gün’ün İngiliz İstihbarat teşkilatında çalışmış kişiler CIA ve MOSSAD yöneticileri ile irtibatı olduğunu telefon rehberinde bu kişilerin numaralarının yer aldığını iddia etti. Savcılık FETÖ’nün İngiltere imamı olan Mustafa Özcan ile de görüştüğünü açıklamasında belirtti.

MERDAN YANARDAĞ DA BİLGİ EKSİKLİĞİ

Savcılık açıklamasında Merdan Yanardağ’la ilgili “Hüseyin GÜN’den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşılmıştır” dedi. Savcılık Hüseyin Gün’ün batılı ve israil istihbarat teşkilatına casusluk yaptığını iddia ediyor. Bu durum Merdan Yanardağ’ın yorumları ve görüşleriyle çelişen bir açıklama. Merdan Yanardağ, Tele1’de yaptığı açıklamalarla ABD ve İsrail karşıtı bir çizgi izliyor. Yerel seçimler meselesinde de Merdan Yanardağ 4-5 Kasım 2023’teki kurultaya kadar da değişimci ekibin karşısında yer alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu yaptığı programlar ve açıklamalarla desteklemişti. Öte yandan Merdan Yanardağ, avukatına Hüseyin Gün'ü tanımadığını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU AYRINTISI

Savcılığın açıklamasına göre operasyonda Hüseyin Gün ile irtibatı olanlara operasyon yapıldı. Hüseyin Gün’ün Necati Özkan’la ile irtibatı ve yazışmaları basın açıklamasına konulmuş. Ancak savcılık açıklamasında Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün’ün doğrudan bir irtibatına yönelik bir bilgi, ifade yer almadı.