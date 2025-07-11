Herkes bu konseri konuşuyor... Hadise Harbiye'de sınırları aştı! Yataklı, duşlu sahnesi sosyal medyayı yıktı geçti

Sahne şovlarını üst bir seviyeye çıkaran ünlü şarkıcı Hadise sahnede 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan ekibiyle adeta şov yaptı.

Haftalardır ekibiyle bu konsere hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise, annesi ve kardeşinin de bulunduğu konserde şov yaptı. Hadise’nin cesur tercihleri, dansları sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları dansları ve şovları beğenirken bazı kullanıcılar da beğenmedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DANS

Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı. Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.