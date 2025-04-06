Herkes bunu konuşuyor! Aybüke Pusat'ın yerine bakın kim geliyor?

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Herkes bunu konuşuyor! Aybüke Pusat'ın yerine bakın kim geliyor?

Boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden apar topar çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Gülsüm Ali İhan'ın geldiği ileri sürüldü. İddialara göre ünlü oyuncu bu teklifi reddetti.

Boykota destek çağrısı sonrası TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılan Aybüke Pusat’ın yerine kimin geleceği merak ediliyordu. İddialara göre güzel oyuncunun yerine teklif Gülsüm Ali’ye gitti. Gülsüm İlhan Ali’nin ise bu teklifi kabul etmediği söyleniyor.

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Teşkilat dizisi yeni bölüm çekimleri için Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları sürerken Gülsüm Ali'nin adı da adaylar arasında geçti. Neslihan karakterinin yerine Teşkilat dizisinin başrol kadın oyuncusu olacağı konuşulan Gülsüm Ali sosyal medyada gündem oldu.

“Gönül Dağı” dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali’nin dizinin kadrosuna dahil olabileceği öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre oyuncu bu teklifi reddetti.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gülsim Ali'den ve TRT'den konuya dair bir açıklama gelmezken sosyal medyada Teşkilat'ı boykot eden Aybüke Pusat fanları Gülsim Ali'ye "Diziyi kabul etme", "Sana yakışan bu diziye gelme" yorumları yağdırıyor.

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