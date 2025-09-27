Herkes bunu konuşuyor! Trabzonspor'a diyet penaltısı mı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Fatih Karagümrük ile deplasmanında karşı karşıya geldi.

MEHMET TÜRKMEN VAR'A RAĞMEN 'PENALTI' DEDİ

İlk yarının son dakikalarında Atakan Çankaya'nın ceza sahası içerisinde topla buluşan Paul Onuachu'yu çekmesi sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını işaret etti.

VAR hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu farklı açılardan tekrar izleyip kararını gözden geçirmesi için Mehmet Türkmen'i monitöre çağırdı. Atakan’ın çekmesi ve topun önce Onuachu’nun vücuduna çarpıp eline sekmesi detaylarını kararı bozacak nitelikte görmeyen Türkmen penaltı hükmünü teyit ederek sahaya döndü.

ARDA KARDEŞLER SÜRECİ Mİ ETKİLİ OLDU?

Bu pozisyonun ardından sosyal medyada penaltı kararıyla ilgili tartışma yaşandı. Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında skandal bir karara imza atan Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı sert açıklamanın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından da haklı görülmesi nedeniyle Mehmet Türkmen'in bu pozisyonda penaltıyı iptal edemediği öne sürüldü.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Mehmet Türkmen'in penaltı kararından vazgeçmemesi, son yaşananların ışığında büyük tartışma konusu olurken Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'un yaptığı Arda Kardeşler çıkışıyle ilgili yaptığı yorum da hatırlatıldı. Ali Koç, Arda Kardeşler ile ilgili süreciyle ilgili "Hakemler bundan sonra Trabzonspor maçlarında nasıl düdük çalacaklar?" demişti.

Bu nedenle hakem otoroitelerinin Mehmet Türkmen'in verdiği penaltı kararını nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.