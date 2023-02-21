Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi

Deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Her şeyi etkiledi. Futbolu da elbette.

Futbol Federasyonu, bozuk saat gibi! Az da olsa, doğru yaptığı işler de var. Hakkını verelim.

Federasyon bir karar aldı. Deprem bölgesindeki kulüplerden transfer yapılmasının önünü açtı. Bunun için yabancı kuralını da anında değiştirdi. Amaç; mağdur olan futbolculara yeni kapı açmak, spora tutunmalarını sağlamak.

Bu karar sonrası fırsat transferleri ortaya çıktı. Herkes deprem kulüplerinin topçularına hacizli mallara çöker gibi çöktü

Kulüplerimizin biri hariç neredeyse hepsi "Batan geminin malları bunlar" misali balıklama daldı bu işe.

Bir tek Fenerbahçe.

Evet yanlış duymadınız Fenerbahçe girmedi bu işe.

Peki konuşulmadı mı sanıyorsunuz?

Konuşuldu elbette. Ben de oralardaydım, belki de kapının hemen gerisinde. Aynen aktarıyorum:

Odada oturanlar Ali Koç, Jorge Jesus ve Selahattin Baki. Baki diyor ki;

"Başkanım Antep ve Hatay’dan takviye yapabiliriz. Öncelikle ligi tanıyorlar. Sonra maliyet sıkıntısı olmaz. Ayrıca..”

Koç orada araya giriyor:

"Biz Fenerbahçe’yiz. Bizim için şampiyonluğa, kupaya giden yolda her şey mübah değildir. Karar alanlar, iyi niyetli olsa da, yerle bir olup, ligden çekilen kulüpten kimseyi almam. Bu teklif dahi edilemez.”

Meraklı gözlerle "Ne oluyor" dercesine bakan Jorge Jesus'a da tercüme ediliyor bu sözler.

Jesus hayran hayran bakıyor Koç'a. Biraz da duygusallaşıyor. Ve diyor ki;

"Teşekkürler başkan. Hislerime tercüman olmuşsunuz."

Koç, “Rakiplerimiz böyle transfer yapabilirler. Onların sorunu. Bize yakışmaz” diyerek konuşmaya noktayı koyuyor.

RAKİPLER TERSİNİ YAPTI

Fenerbahçe cephesinde bu konuşma yapılırken rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor tam tersi davranış içine girdiler.

Daha bu karar açıklanır açıklanmaz Hatay ve Antep’in kadrolarını masaya yatırdılar.

Ardından Fenerbahçe’nin aksine transfer yaptılar. Beşiktaş, Antep’ten Maxim’i aldı. Galatasaray Hatay’ın yıldızı Adekugbe’yi renklerine bağladı. Trabzonspor ise Antep’in tecrübeli ismi Markoviç’e imza attırdı.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar. Elbette bu bir tercih meselesi. Yorum yapmayı sizlere bırakıyorum.

Ancaaak bir başka durum var ki, işte bu tam skandal.

O da şu; malumunuz Adanaspor’da ligden çekilen kulüpler içinde. En doğal hakkı. Kendi seçimi. Normal.

Anormal olan; Adanaspor çekildi diye, aynı kentin ekibi Adana Demirspor’un da çekilmesini bekleyenler.

İşte transfer yapan bu üç büyük kulübümüz, Demirspor’un kararını tetikte beklediler.

Bu davranış hiç etik değil. Fırsat transferi gibi süslü söylemler ile açıklanabilecek olgu hiç değil.

Belki bu konu hakkında Demirspor futbol sorumlusu olan Metin Korkmaz, yaşadıklarını paylaşır.

Paylaşmalı da.

Hep birlikte, ilk ağızdan bu etik kurallarını alt üst eden ve hiç yakışık olmayan konuyu tüm çıplaklığı ile öğrenmiş oluruz.

En azından Murat Sancak Başkan bir kaç laf etmeli. Bekliyoruz.