Fırtınaları, yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten bu gece olacakları açıkladı. Herkesi dikkatli olması için uyardı

Yeni hava durumu tahminlerini paylaşan uzman isim Kerem Ökten kritik uyarılarda bulundu. Sezonun en soğuk gecesinin başladığını belirten Ökten, havanın özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da dondurucu olacağını belirtti.

Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun en soğuk gecesi başlıyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu dondurucu olacak. Sabah erken saatlerde Yaz lastiği ile yola çıkılmamalı. Ankara sabah 0, Kızılcahamam, Kayseri ve Sivas -3 derece olacak..."

Meteorojiden yapılan açıklamada ise Marmara bölgesinde gökyüzünün az bulutlu, sıcaklıkların ise bölgede en yüksek 20-21 derece ölçüldüğü belirtildi. Gece tek haneli değerlere düşen hava sıcaklığının bölgenin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi yaratabileceği belirtilerek üreticilerin tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

Ege Bölgesinin iç kesimlerinde sisli havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken kıyıda havanın az bulutlu olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığı İzmir ve Denizli’de 23, Muğla’da 22, Afyonkarahisar’da 15 derece ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış beklenmezken, hava az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık ise bu dönemde bölge genelinde 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde sisli ve puslu bir hava etkili. Sıcaklık bölgede en yüksek 14-15 derece ölçülüyor. Gece ise yer yer 0 derecenin altına düşüyor. Bu hava sıcaklığı değişiminden dolayı zirai don olayı yaşanabilir.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı kentlerde sis de etkili olabilir. Sıcaklık ise Bolu’da 11, Samsun’da 18, Trabzon’da 17 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin güney kesimlerinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bölgenin kalanında hava parçalı bulutlu. Sıcaklık ise 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Gece ise kuzey kesimlerde yer yer eksi 2 dereceye kadar düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Mardin dolayları ise sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep ve Diyarbakır’da 22, Şanlıurfa’da 24, Mardin’de 20 derece ölçülüyor.