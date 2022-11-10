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Mehmet Büyükekşi, Altıntop ve Kuntz'a soruyorum: Türkiye kan ağlıyor siz orada rahat mısınız? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş hesap sordu

Katar'da Dünya Kupası finallerinin başlamasına sayılı günler kaldı artık.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:30
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Herkes Dünya Kupası'nda Katar'da bir biz evdeyiz. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş sorumlulara sordu: Oturduğunuz yerde rahat mısınız

Mehmet Büyükekşi, Altıntop ve Kuntz'a soruyorum: Türkiye kan ağlıyor siz orada rahat mısınız? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş hesap sordu
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Görüyorsunuzdur haberleri. Dünya futbolu oraya kilitlendi.
Her gün finallere katılacak milli takım kadroları açıklanıyor.
Hırvatistan, Fransa, Galler...

Gidecek ülkelerin takımları belli oluyor birer birer.
Heyecan yaşanıyor. Brezilya Milli Takımı açıklandığında kadroda olan futbolcuların sevinç gözyaşlarını gördük mesela. Güzel heyecan bunlar.
Ya biz?
Sözüm ona futbol ülkesiyiz.
Ve bir dünya kupasına daha seyirciyiz.
İnsan ömrüne kaç kere sığabilir ki böyle bir organizasyon.
Sürekli "Bir sonrakini" hedeflemekteyiz.
Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı Modric dördüncü kez katılacakmış dünya kupasına.
Biz de ise Dünya Kupası görmeden jübile yapan "Yıldızlar" var.
Galiba daha da devam edecek bu.
Çünkü futbol ülkesiyiz ama... Zihniyet çatlak, top patlak bizde. Bir türlü düzelemiyoruz. Düzelteceklere de asla fırsat vermiyoruz.
Bakın mesela...


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevde. "Adamın ne suçu var, daha geleli kaç ay oldu ki?" diyorsunuz değil mi?
Düzeni neden değiştiremiyor peki?
Bu Milli Takım'ın bu halde olmasının en büyük nedeni ne?
A Milli Takım için nasıl bir başarısı olduğu bir türlü çözülemeyen, sağa sola posta koyan, 40 yıl önceki gazetecileri suçlayan, Kulüpler Birliği toplantısında bir kulüp başkanına inanılmaz laflar eden Hamit Altıntop niye görevde hala!

Bu görevi yapacak başka kimse mi yok?
Stefan Kuntz mesela. Adam teknik direktör olarak başarısızlık abidesi. Niye hala görevinin başında? Bizim hocalardan bu şansı hakeden kimse yok mu? Başarısız ola ola yorgun düşen, buna rağmen koltuğunu koruyabilen kişiler başka ülkede de var mıdır?
Çok üzülüyorum.


Dünya Kupası kadroları açıklandıkça kahroluyorum.
Eminim benim gibi içi yanan çok insan var. Kan ağlıyor Türkiye.
Onun için diyorum ki;
Büyükekşi, Altıntop, Kuntz. Siz orada rahat mısınız?
Futbol ülkesi Türkiye yine uzaktan bakacak bir Dünya Kupası'na.
Maçları izledikçe mutlu olacak mısınız?
Belki de "görevli(!)" olarak gidersiniz Katar'a...
Kaçar mı böyle bir fırsat?
TFF'nin imkanları gani nasıl olsa!
Ye iç yan gel yat!
Lüküs hayat, oh ne rahat!

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