Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?

Ebrar Karakurt, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale kalan Filenin Sultanlarını tebrik ederken “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" yazan ve yandaş olarak bilinen Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya hesabından bomba bir yanıt verdi. Karakurt'un cevabını herkes çok konuştu.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde bir ilke imza atarak yarı finale yükselince binlerce tebrik mesajı aldı. Ancak bu mesajlardan biri direkt Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

Furkan Bölükbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını kullanarak sosyal medyada “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri ile bir paylaşım yaptı.

Ebrar Karakurt kendisine "provokatör" diyen Furkan Bölükbaşı’nın altına "Arkadaşlar kim bu lavuk?" diye yazdı.

lavukt.webp

Karakurt, kendisi hakkında “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" diyen Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” diyerek yorum yaptı.

kapak-095332.jpg

Karakurt'un "Arkadaşlar kim bu lavuk?" yorumu sosyal medyada olay oldu. Dakikalar için büyük etkileşim aldı.

LAVUK DEMEK HAKARET Mİ?

TDK’DA 'lavuk' kelimesi "Gereksiz konuşan kimse, önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan kimse" olarak ifade ediliyor.

İlgili Haberler
Filenin Sultanları Çin'i devirdi. Yarı finaldeyiz
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?
Özgür Demirtaş biracı Aktroll Furkan Bölükbaşı’nı rezil etti. İşte sosyal medyanın konuştuğu cevap
Son Haberler
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı Spor
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı
Meksika'dan Putin'e davet Dünya
Meksika'dan Putin'e davet
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü Dünya
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti Spor
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira Ekonomi
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira
Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı Dünya
Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı