Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde bir ilke imza atarak yarı finale yükselince binlerce tebrik mesajı aldı. Ancak bu mesajlardan biri direkt Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

Furkan Bölükbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını kullanarak sosyal medyada “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri ile bir paylaşım yaptı.

Ebrar Karakurt kendisine "provokatör" diyen Furkan Bölükbaşı’nın altına "Arkadaşlar kim bu lavuk?" diye yazdı.

Karakurt, kendisi hakkında “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" diyen Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” diyerek yorum yaptı.

Karakurt'un "Arkadaşlar kim bu lavuk?" yorumu sosyal medyada olay oldu. Dakikalar için büyük etkileşim aldı.

LAVUK DEMEK HAKARET Mİ?

TDK’DA 'lavuk' kelimesi "Gereksiz konuşan kimse, önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan kimse" olarak ifade ediliyor.