Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaleci mevkisine yapılacak olan transfer şu anda öncelikli durumda. Fernando Muslera'nın bıraktığı boşlukla birlikte sarı-kırmızılıların kaleci arayışları sürerken, Real Madrid'in yıldızı Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya düşen görüntüleri adeta olay oldu.

THIBAUT COURTOIS'TEN GALATASARAY'A ÖVGÜLER

Muslera sonrası dünyaca ünlü bir kaleci transferi planlayan sarı-kırmızılılarda aday listesinde sadece Ederson ve Donnarumma kaldı. Fakat, Real Madrid file bekçisi Courtois'nın bir taraftara verdiği cevap heyecan yaşanmasına sebep oldu.

Bir Galatasaraylı taraftarın "Galatasaray'a gel kardeşim" çağrısına Courtois, "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" diyerek yanıt verdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ

33 yaşındaki Belçikalı eldiven, Real Madrid ile kontratının son yılına girdi. Courtois, 2018-2019 sezonu başında Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.

