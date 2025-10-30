Bir ülkede bir bina yıkıldığında sadece beton değil, hafıza da çöker.

Gebze’de yıkılan bina tüm ülkenin ortak üzüntüsü oldu.

Yedi katlıydı.

Yani bir insan ömründen uzun bir “yüksekliği” vardı.

O binanın enkazından Bilir ailesinin notu çıktı:

“İyi ki doğdun ortancamız.”

Bir anne eliyle yazılmıştı muhtemelen. Belki aceleyle, belki de kahkahanın en tatlı anında...

O kağıt, şimdi bir ülkenin vicdanına yapışmış durumda.

Herkes kendini onların yerine koydu ve gelecek güzel haberleri bekledi.

Herkes o enkazı yaşadı. Yeri geldi Dilara oldu, yeri geldi baba...

O binada yaşayan 5 kişilik aileden 4’ü yok artık.

Anne, baba, Nisa ve Muhammed Emir...

Yalnızca Dilara kaldı. Hayatta ama paramparça.

Bir insanın, bir günde çocukluğunu, anne kokusunu, evini ve güven duygusunu kaybetmesi ne demek, kim anlatabilir?

Bizim ülkemizde ölüm artık adres sormuyor.

Deprem olmadan yıkılan binalar, kağıt gibi katlanan evler, çürük zeminlere dikilmiş umutlar...

Nefes almak bile şans.

Ve biz, her seferinde, bir sonraki acıyı bekler gibi yaşamayı öğrendik.

Olayın nedeni hala “araştırılıyor.”

Metro inşaatı mı etkiledi, temel mi çürümüştü, kolon mu zayıftı, müteahhit mi kayboldu...

Hiçbiri net değil.

Ama net olan bir şey var:

Bir aile artık yok.

Ve biz, her zamanki gibi, “neden?” sorusuna değil, “ne zaman unutacağız?” sorusuna doğru sürükleniyoruz.

Hatırlıyor musunuz, bir süre önce yazmıştım:

“Bir ülkede insanlar, geceleri yastığa başını koyarken ‘acaba sabaha çıkabilecek miyim?’ diye düşünüyorsa, o ülke felaketin değil, ihanetin ortasında yaşıyordur.”

Bugün o cümleyi tekrar yazıyorum.

Çünkü Gebze’de yaşananlar, sadece bir binanın çöküşü değil; yıllardır birbirine eklenen ihmaller zincirinin son halkasıydı.

Bir yanda kağıt üzerindeki zemin etütleri, diğer yanda göz yuman denetimler.

Bir yanda kar hırsıyla atılan imzalar, diğer yanda canıyla ödeyen insanlar.

Bu ülke mezar taşına dönüşen binaların ülkesine döndü.

Daha acısı ne biliyor musunuz?

Bu da unutulacak.

Bir süre sosyal medyada paylaşımlar yapılacak,

birkaç gün haber bültenlerinde dramatik fonlarla “acı hikaye” diye sunulacak,

sonra başka bir gündem, başka bir kriz, başka bir felaket gelecek.

Ve o not, “İyi ki doğdun ortancamız”

bir arşiv kutusuna kaldırılacak.

Bir ülkenin hafızasıyla birlikte.

Bizimkisi artık doğal afet ülkesi değil!..

Deprem olmadan çöken binalar, yıkılmadan yiten hayatlar, kontrol edilmeden verilen izinler...

Bu kadar “tesadüf” bir ülkeye fazla değil mi?

Korkarım bir gün, en sağlam binamız hafızamız olacak...

Tabi onu da tutacak temel kalırsa...