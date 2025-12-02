Her Salı günü partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Türkgün’e özel bir röportaj verdi.

BAHÇELİ HANGİ SORULARI YANITLADI

Türkiye’nin güvenlik politikalarına, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmelere ilişkin başlıkları konuşan Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?”, “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendirdi?” gibi sorular soruldu.

Ayrıca İmralı’da vatana ihanetten hükümlü Öcalan’dan gelen ‘Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer’ sözüne ilişkin de yanıtları röportajda yer aldı.

Röportaj detayları ise bugün Türkgün gazetesinde yayınlanacak.