Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti

HaberTürk'ün güzel spikeri Ela Rumeysa Cebeci, reyting rekorları kırıyor. Herkesin konuştuğu Cebeci; yayına olan hakimiyeti, haberleri sunuşu, özenli ve bakımlı oluşuyla ekranlarda boy gösteriyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 1
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 2

HaberTürk Tv'nin güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, "Gün Başlıyor" adlı programını sunmaya devam ediyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 3

Herkes yayın başladığı andan itibaren, programa hakimiyeti ve sunuşuyla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci'yi konuşuyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 4

Cebeci'nin özenli ve bakımlı oluşu, seçtiği kıyafetlerin uyumu ve ekrana yakışan duruşu sosyal medyanın da gündeminden kaçmıyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 5

tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren Cebeci, yeni yayın döneminde HaberTürk yayınlarında ekranlarda boy gösteriyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 6

HaberTürk ekranlarında 28 Ağustos tarihinde yayınlanmaya başlayan Cebebi, sabah saatlerinde reyting rekorlarını altüst ediyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 7

Ela Rumeysa Cebeci bugünkü yayınına da kırmızı bir elbiseyle çıktı ve reyting rekorları kırdı.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 8

ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 9

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 35 yaşında olan Cebeci, televizyona çıkmadan önce 2010'lu yılların başında İstanbul FM'deki radyo programıyla tanındı.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 10

Kariyerine TRT 1'de muhabir olarak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, oyunculuk kariyerine de adım attı.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 11

İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur. Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiş ve son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 12

Cebeci şu anda aktif olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 13

Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak görev yapıyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 14

tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, kanala veda etti.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 15

Habertürk'te Ciner Holding bünyesinde sunuculuk yapan Cebeci kariyerine sunucu olarak devam ediyor.

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 16

İŞTE ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 17
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 18
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 19
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 20
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 21
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Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti 22
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