Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti

İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur. Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiş ve son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır.