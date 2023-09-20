Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti

HaberTürk'ün güzel spikeri Ela Rumeysa Cebeci, reyting rekorları kırıyor. Herkesin konuştuğu Cebeci; yayına olan hakimiyeti, haberleri sunuşu, özenli ve bakımlı oluşuyla ekranlarda boy gösteriyor.
HaberTürk Tv'nin güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, "Gün Başlıyor" adlı programını sunmaya devam ediyor.
Herkes yayın başladığı andan itibaren, programa hakimiyeti ve sunuşuyla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci'yi konuşuyor.
Cebeci'nin özenli ve bakımlı oluşu, seçtiği kıyafetlerin uyumu ve ekrana yakışan duruşu sosyal medyanın da gündeminden kaçmıyor.
tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren Cebeci, yeni yayın döneminde HaberTürk yayınlarında ekranlarda boy gösteriyor.
HaberTürk ekranlarında 28 Ağustos tarihinde yayınlanmaya başlayan Cebebi, sabah saatlerinde reyting rekorlarını altüst ediyor.
Ela Rumeysa Cebeci bugünkü yayınına da kırmızı bir elbiseyle çıktı ve reyting rekorları kırdı.
ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?
Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 35 yaşında olan Cebeci, televizyona çıkmadan önce 2010'lu yılların başında İstanbul FM'deki radyo programıyla tanındı.
Kariyerine TRT 1'de muhabir olarak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, oyunculuk kariyerine de adım attı.
İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur. Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiş ve son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır.
Cebeci şu anda aktif olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak görev yapıyor.
tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, kanala veda etti.
Habertürk'te Ciner Holding bünyesinde sunuculuk yapan Cebeci kariyerine sunucu olarak devam ediyor.
İŞTE ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI