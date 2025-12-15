Popüler spor akımlarına kapılarak, kendi fiziksel özelliklerini ve risk faktörlerini göz ardı eden bireylerin sayısındaki artış, küresel ortopedi camiasında endişe oluşturdu.

Dünya çapında tanınan uzmanlar, "Herkes her sporu yapamaz" gerçeğinin altını çizerek, kişiselleştirilmiş spor seçiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Yanlış spor seçiminin kas-iskelet sistemi üzerindeki yıkıcı etkileri, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla gözler önüne serildi.

The American Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, özellikle yüksek yoğunluklu interval antrenmanları (HIIT) ve koşu gibi popüler aktivitelerde, önceden var olan eklem sorunları olan bireylerde sakatlık oranlarının yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, vücut kitle indeksi yüksek veya geçmişte menisküs yırtığı geçirmiş kişiler için bu tür sporların "yüksek riskli" olarak sınıflandırılması gerektiğini ifade etti.

UZMANLARDAN NET UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan uluslararası otoriteler, duruma acilen müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Harvard Tıp Okulu'nda görevli ünlü spor cerrahı Dr. Michael S. O'Brien, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Dr. O'Brien, "İnsan vücudu bir seri üretim ürünü değildir. Her bireyin eklem yapısı, bağ dokusu esnekliği ve kas lifi tipi farklılık gösterir. Diz eklemi eğilimi yüksek olan birine zorlamalı koşu programları veya omurga sorunu olan birine ağır olimpik ağırlık kaldırma hareketleri önermek, zamanlanmış bir sakatlık bombası hazırlamaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Uluslararası Spor Tıbbı Federasyonu (FIMS) üyesi olan ve Londra'da çalışmalarını sürdüren fizyoterapist Prof. Dr. Emily Carter ise, popüler kültürün spor seçimindeki etkisini eleştirdi.

Prof. Dr. Carter, "Sosyal medyada görülen 'mükemmel' antrenmanlar, kişinin genetik veya anatomik limitlerini dikkate almaz. Herkesin yoga veya maraton koşusu yapabileceği algısı yanlıştır. Düz tabanlık, skolyoz veya aşırı eklem esnekliği gibi durumlar, kişinin hangi spordan uzak durması gerektiğini belirleyen temel faktörlerdir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Carter, spora başlamadan önce mutlaka bir uzmandan anatomik değerlendirme alınması gerektiğini belirtti.

ORTOPEDİ UZMANLARININ TEMEL TAVSİYESİ

Uzmanlar, sakatlık riskini minimuma indirmek için, spora başlamadan önce kişiselleştirilmiş değerlendirme sürecinin kritik olduğunu vurguladı. Bu değerlendirmenin; duruş analizi, eklem hareket açıklığı testleri ve kas kuvvet dengesizliklerinin saptanmasını içermesi gerektiği ifade edildi. Bu uyarılar, spor yapma isteği olan bireylerin, heveslerinden önce vücutlarının kendilerine ne izin verdiğini anlamaları gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.