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Herkes Arda Güler derken Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek müjdesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte birçok oyuncu performansını arttırırken, Avrupa'nın önemli takımları da Fenerbahçeli oyuncuları yakın takibe aldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:58
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Herkes Jesus'un süre vermediği Arda Güler'i beklerken İsmail Yüksek piyangosu Sarı - Lacivertlilere vurdu

Herkes Arda Güler derken Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek müjdesi
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Kanarya'nın en dikkat çeken genç yıldızı Arda Güler'e teklifler gelmesi beklenirken sürpriz bir isim ayrılığın eşiğinde.

Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla girdi. Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi olan Jorge Jesus takımın başına getirilirken, dikkat çeken birçok yeni transfer yapıldı.

Yeni kadrosuyla birlikte hem Avrupa hem de Süper Lig'de doludizgin devam eden Sarı-Lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında 20 puan topladı. Aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan Kanarya, alınan sonuçlarla ve keyifli oyunla taraftarını memnun etmeyi başardı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la birlikte birçok oyuncunun performansı artış gösterirken, genç oyuncular da dikkat çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli taraftarlar Arda Güler'in daha çok oyunda kalmasını bekliyor ancak teknik direktör Jesus, genç oyuncuyu idareli kullanıyor.
Genellikle karşılaşmaların son anlarında oyuna giren yıldız adayı, Avrupa'da Fenerbahçe'nin en çok bilinen oyuncularından birisi olmayı başardı.
Birçok futbolsever Arda Güler'in gelecek yıllarda büyük bir Avrupa kulübüne transfer olmasını beklerken, Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı devre arasında takımdan ayrılabilir.
2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.

Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

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