Trabzon'a attığı gol ağızları açık bıraktı: Kim bu Mame Diouf?  Manchester United'ta da oynamıştı

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmaya Konyasporlu Mame Diouf damgasını vurdu.

Takımının 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından sahneye çıkan Diouf, 2 golle beraberliği sağladı. Ama ceza sahası dışından attığı mükemmel gol görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

KİM BU MAME DIOUF?

Peki kim bu Mame Diouf?

Diouff'un kariyerinde en uzun dönemi İngiltere Premier Lig oluşturdu.

16 Aralık 1987 doğumlu. Senegalli. Sağ ve sol kanat oyuncusu.

2008'de Norveç'in Molde takımıyla Avrupa'ya adımını attı. Yetenekleri kısa sürede dikkat çekti.

2009-2010 sezonunda İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer oldu. Ancak burada sadece 6 maçta forma giyip, 1 gol attı.

İngiltere'deki ikinci durağı Blackburn Rovers oldu. 29 maçta 6 gol attıktan sonra Almanya'nın Hannover takımına gitti. İlk sezonunda 15 maçta 10 gol, ikinci sezonunda 36 maçta 17 gol, üçüncü sezonunda 20 maçta 8 gol attı.

Ardından tekrar İngiltere'nin yolunu tuttu ve Stoke City forması giydi. Stoke City'de 7 sezon oynadı. 2020-21 sezonunda ise Hatayspor'daydı.

Hatayspor'da da başarılı geçen 2 sezonunun ardından sözleşmesi bitince ayrıldı ve Konyaspor'a transfer oldu.