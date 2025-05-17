Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe'de seçim için toplanan rakam ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe'de seçim için toplanan rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nde bir süredir seçim sesleri yükseliyordu. Başkan Ali Koç'un seçim kararı alması için kongre üyeleri imza vermeye devam ederken, şu ana kadar toplamda kaç imza verildiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılmasının ardından kongre üyelerinin bir kısmı, başkan Ali Koç'a adeta kazan kaldırdı.

Hakan Bilal Kutlualp'in başkan adaylığını açıklamasının ardından başlayan süreçte Mahmut Uslu da "Başkanlıksa başkanlık" diyerek sürece destek verdi.

Görevinin başında olduğunu belirten Ali Koç, istifa etmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını açıklamıştı. Ancak kongre üyelerinin bir kısmı Fenerbahçe'yi seçime götürmek için imza toplamaya başladı.

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FENERBAHÇE KONGRE İÇİN İMZA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre, kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyasında rakam 5 bini geçti.

İmzaların 8 bini geçmesi durumunda Fenerbahçe'nin 1 ay içinde seçime gideceği öngörülüyor.

Öte yandan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri eskiye göre olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine daha sıcak bakmaya başladı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih istişare edilirken, eylül ayındaki mali genel kurulun olağanüstü seçimli kongreye dönüştürülmesi bir seçenek olarak masada duruyor.

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