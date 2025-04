Herkes Messi’nin bu sözlerini konuşuyor: Çok çarpıcı Barcelona itirafı

Kariyerine ABD’de devam eden Lionel Messi’den çok konuşulacak sözler geldi. Inter Miami forması giyen yıldız oyuncunun Barcelona itirafı dikkat çekti. Messi, Simplemente Fútbol adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada Barcelona’ya döneyi çok istese de gerçekleşmediğini söyledi.

Messi’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbolda her şeyi başardığımı söyleyebilmek gerçekten değerli bir şey. Her zaman söylediğim gibi, kolektif düzeyde, Barcelona ile kulüp ve uluslararası düzeyde her şeyi kazanacak kadar şanslıydım ve bunu milli takımla da başardım. Bunun zamanla daha çok takdir edeceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her zaman ona, bana verdiği her şey için çok minnettar olduğumu söylüyorum. Evet, Tanrı bana bunların hepsini verdi.

Her zaman derim ki, girdiğim ilk soyunma odası olağanüstüydü. Herkesin bana gösterdiği hoş karşılama için çok minnettarım: Ronaldinho, Deco, Sylvinho, orada bulunan Xavi, Iniesta ve Puyol ... Büyük isimler vardı ve takım inanılmazdı. Barcelona'da uzun bir aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Rijkaard'ın bana güvenmesi ve beni o takımın bir parçası yapması benim için harika bir şeydi ve bundan çok keyif aldım.

Guardiola, benim için başka bir şey. Detayları seven, farklı bir zihniyete sahip ve başkalarının göremediği vizyona sahip bir adam. Futbolu tamamen değiştirdi. Bizden sonra herkes Barça'nın stilini taklit etmek istedi.”

ÇOK KONUŞULACAK BARCELONA İTİRAFI

“Dünya Kupası'ndan sonra kendimi Barcelona dışında başka bir Avrupa takımında oynarken göremedim. Amacım geri dönmekti. Her şeyin başladığı evime geri dönmek. Ancak maalesef bu mümkün olmadı.

Buraya gelme kararı tamamen ailevi bir karardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Miami'ye bu yeni deneyimi yaşamak için geldik.”