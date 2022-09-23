Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezen Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkı gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini alarak Ankara'da tur yaptı. Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyerek seyahat eden Bahçeli'nin görüntüleri, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ankara'da tur atan Bahçeli, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi. MHP'nin resmi hesaplarından ''Liderimiz yollarda...'' notuyla paylaşılan videoda fon müziği olarak ise Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

Ferdi Tayfur'un yazıp bestelediği şarkı 'işsizlikten' bahsederken, Bahçeli'nin şarkı seçimi dikkat çekti. Şarkının sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu şarkının sözleri şöyle:

''Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadırlık yer verin bu bana yeter

ister çöl ortası, ister dağ başı

ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadırlık yer verin bu bana yeter

Bir kalemim bir de kağıdım olsun

Esen yelde feryadım, ağıdım olsun

Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin

Boş gezen olmasın, işsiz olmasın

Çalışır insanım benim

Yeter ki namerde muhtaç olmasın''