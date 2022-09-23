23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezen Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkı gündem oldu

Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezen Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkı gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin araba kullanırken dinlediği şarkının sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:45
Takip Et

Herkes MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkının sözlerini konuşuyor. Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezerken dinledi

Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezen Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkı gündem oldu
+
Aa
-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini alarak Ankara'da tur yaptı. Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyerek seyahat eden Bahçeli'nin görüntüleri, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ankara'da tur atan Bahçeli, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi. MHP'nin resmi hesaplarından ''Liderimiz yollarda...'' notuyla paylaşılan videoda fon müziği olarak ise Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

Ferdi Tayfur'un yazıp bestelediği şarkı 'işsizlikten' bahsederken, Bahçeli'nin şarkı seçimi dikkat çekti. Şarkının sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. 

Söz konusu şarkının sözleri şöyle:

''Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter
ister çöl ortası, ister dağ başı
ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter

Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter

Bir kalemim bir de kağıdım olsun
Esen yelde feryadım, ağıdım olsun
Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalışır insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın''

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hâlâ akımızlar bu adamı begeniyor
23.09.2022 14:16
Madem öyle öbür dünyada bahçeli şefaatciniz olsun inşallah ulan ülke bitti daha bu gelecek korkusu olmayani ne diye savunuyorsunuz  
 
Ata Türkmen
23.09.2022 14:13
Türklere memleketimin her yeri Cennet fakat Düzensiz Göçmenler sayesinde Cehenneme dönmeye başladı. Yabancılar lüx konutlar almaya başladı, Milliyetçi lider Türklere çadır öneren şarkı dinletiyor.  
 
Doğrusu Budur
23.09.2022 14:10
10 Milyonu geçen başta Suriyeliler olmak üzere ipini koparanın gelip ülkemizi işgal eden,düzensiz göçmenler sayesinde Türkler ve bu ülkenin gerçek vatandaşları bir çadırlık yer bile bulamayacak.  
 
TÜM YORUMLAR (30)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.