Klasik otomobiliyle Ankara'yı gezen Devlet Bahçeli'nin dinlediği şarkı gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini alarak Ankara'da tur yaptı. Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyerek seyahat eden Bahçeli'nin görüntüleri, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ankara'da tur atan Bahçeli, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi. MHP'nin resmi hesaplarından ''Liderimiz yollarda...'' notuyla paylaşılan videoda fon müziği olarak ise Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.
Ferdi Tayfur'un yazıp bestelediği şarkı 'işsizlikten' bahsederken, Bahçeli'nin şarkı seçimi dikkat çekti. Şarkının sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu şarkının sözleri şöyle:
''Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter
ister çöl ortası, ister dağ başı
ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter
Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter
Bir kalemim bir de kağıdım olsun
Esen yelde feryadım, ağıdım olsun
Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalışır insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın''
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