Herkes Narin cinayetini çözsün diye beklerken Yılmaz Tunç ekonomi yorumu yaptı!

Tüm Türkiye Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuşurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ekonomiyi değerlendirdi.

çTürkiye Buluşmaları programı kapsamında Erzurum’da temaslarda bulunan Tunç’un Narin cinayetine ilişkin konuşmak yerine ekonomik kriz hakkında değerlendirmelerde bulunması dikkat çekti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Güran cinayeti soruşturmasındaki her detay merak edilirken, enflasyonun çift hanelere çıkmasını yorumlayan Tunç, “2002'de iktidara geldiğimizde memleketin içinde bulunduğu durumu hatırlıyor musunuz; çift haneli enflasyon, şimdi de öyle ama yine indireceğiz. Bu enflasyonun çift hanelere çıkmasının şu anda sebeplerini milletimiz çok iyi biliyor. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı ekonomide en çok bizi etkiledi. Güneyimizde bir terör devletinin kurulmaya çalışılması elbette ekonomimizi etkiledi. 6 Şubat'ta meydana gelen ağır deprem bir de öncesinde pandemi süreci bütün dünya ekonomilerini etkiledi. Enflasyonu nasıl o zamanlar düşürdüysek yine düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ekonomik yorumlar yapması kendisini dinleyenlerin yüzünde tebessüme neden oldu.